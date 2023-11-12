Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
12 Kasım hangi burç? 12 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 12 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 12 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 12 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 12 Kasım hangi burç oluyor? 12 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 12 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 12 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
12 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
12 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.
12 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1947 - Muazzez Abacı
1963 - Nil Ünal
1964 - Semih Saygıner
1978 - Devrim Evin
1980 - Nur Fettahoğlu
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1528 - Qi Jiguang
1651 - Juana Inés de la Cruz
1729 - Louis Antoine de Bougainville
1755 - Gerhard von Scharnhorst
1815 - Elizabeth Cady Stanton
1817 - Bahaullah
1833 - Aleksandr Borodin
1840 - Auguste Rodin
1842 - John Strutt Rayleigh
1866 - Sun Yat-sen
1881 - Maximilian von Weichs
1889 - Alma Karlin
1903 - Jack Oakie
1904 - Edmund Veesenmayer
1905 - Roland Rohn
1908 - Harry Blackmun
1915 - Roland Barthes
1922 - Tadeusz Borowski
1922 - Kim Hunter
1927 - Zhang Sizhi
1929 - Michael Ende
1929 - Grace Kelly
1930 - Bob Crewe
1933 - Celal Talabani
1934 - Charles Manson
1934 - Vavá
1936 - Mort Shuman
1938 - Benjamin Mkapa
1939 - Lucia Popp
1943 - Errol Brown
1943 - Wally Shawn
1943 - Björn Waldegård
1945 - Neil Young
1947 - Patrice Leconte
1948 - Hasan Ruhani
1955 - Louan Gideon
1955 - Les McKeown
1958 - Megan Mullally
1960 - Maurane
1961 - Nadia Comaneci
1961 - Enzo Francescoli
1964 - David Ellefson
1964 - Wang Kuang-hui
1968 - Glenn Gilberti
1968 - Kathleen Hanna
1970 - Tonya Harding
1973 - Ibrahim Ba
1973 - Radha Mitchell
1974 - Alessandro Birindelli
1976 - Judith Holofernes
1976 - Miroslaw Szymkowiak
1977 - Benni McCarthy
1978 - Alexandra Maria Lara
1979 - Matt Cappotelli
1979 - Lucas Glover
1980 - Ryan Gosling
1980 - Benoît Pedretti
1981 - Sergio Floccari
1981 - Anne Hathaway
1984 - Omarion
1984 - Sandara Park
1984 - Zi Yan
1985 - Adlène Guedioura
1986 - Ignazio Abate
1986 - Nedum Onuoha
1987 - Jason Day
1988 - Russell Westbrook
1989 - Hiroshi Kiyotake
1992 - Trey Burke
1994 - Guillaume Cizeron
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