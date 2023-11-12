12 Kasım hangi burç? 12 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 12.11.2023 - 09:53

Güncelleme: 12.11.2023 - 09:53

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 12 Kasım hangi burç oluyor? 12 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 12 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 12 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

12 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

12 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.

12 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1947 - Muazzez Abacı



1963 - Nil Ünal



1964 - Semih Saygıner



1978 - Devrim Evin



1980 - Nur Fettahoğlu



Bugün doğan yabancı ünlüler:

1528 - Qi Jiguang

1651 - Juana Inés de la Cruz

1729 - Louis Antoine de Bougainville

1755 - Gerhard von Scharnhorst

1815 - Elizabeth Cady Stanton

1817 - Bahaullah

1833 - Aleksandr Borodin

1840 - Auguste Rodin

1842 - John Strutt Rayleigh

1866 - Sun Yat-sen

1881 - Maximilian von Weichs

1889 - Alma Karlin

1903 - Jack Oakie

1904 - Edmund Veesenmayer

1905 - Roland Rohn

1908 - Harry Blackmun

1915 - Roland Barthes

1922 - Tadeusz Borowski

1922 - Kim Hunter

1927 - Zhang Sizhi

1929 - Michael Ende

1929 - Grace Kelly

1930 - Bob Crewe

1933 - Celal Talabani

1934 - Charles Manson

1934 - Vavá

1936 - Mort Shuman

1938 - Benjamin Mkapa

1939 - Lucia Popp

1943 - Errol Brown

1943 - Wally Shawn

1943 - Björn Waldegård

1945 - Neil Young

1947 - Patrice Leconte

1948 - Hasan Ruhani

1955 - Louan Gideon

1955 - Les McKeown

1958 - Megan Mullally

1960 - Maurane

1961 - Nadia Comaneci

1961 - Enzo Francescoli

1964 - David Ellefson

1964 - Wang Kuang-hui

1968 - Glenn Gilberti

1968 - Kathleen Hanna

1970 - Tonya Harding

1973 - Ibrahim Ba

1973 - Radha Mitchell

1974 - Alessandro Birindelli

1976 - Judith Holofernes

1976 - Miroslaw Szymkowiak

1977 - Benni McCarthy

1978 - Alexandra Maria Lara

1979 - Matt Cappotelli

1979 - Lucas Glover

1980 - Ryan Gosling

1980 - Benoît Pedretti

1981 - Sergio Floccari

1981 - Anne Hathaway

1984 - Omarion

1984 - Sandara Park

1984 - Zi Yan

1985 - Adlène Guedioura

1986 - Ignazio Abate

1986 - Nedum Onuoha

1987 - Jason Day

1988 - Russell Westbrook

1989 - Hiroshi Kiyotake

1992 - Trey Burke

1994 - Guillaume Cizeron