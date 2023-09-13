Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
13 Eylül hangi burç? 13 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 13 Eylül'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 13 Eylül'de doğan biri hangi burç olur? 13 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 13 Eylül hangi burç oluyor? 13 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 13 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 13 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
13 Eylül HANGİ BURÇ OLUYOR?
13 Eylül'de doğan biri Başak burcu oluyor.
13 Eylül'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1903 - Suut Kemal Yetkin
1937 - Metin Türel
1941 - Ahmet Necdet Sezer
1942 - Sait Sökmen
1954 - Serra Yılmaz
1958 - Ayşenur Yazıcı
1960 - Abdülkerim Durmaz
1965 - Fikri Işık
1975 - Serkan Ercan
1979 - Mesut Kumcuoğlu
1996 - Alara Turan
1999 - Şevval Şahin
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1087 - II. İoannis
1475 - Cesare Borgia
1583 - Girolamo Frescobaldi
1739 - Grigoriy Potyomkin
1755 - Oliver Evans
1802 - Arnold Ruge
1818 - Gustave Aimard
1819 - Clara Schumann
1842 - John Hollis Bankhead
1851 - Walter Reed
1857 - Milton S. Hershey
1860 - John J. Pershing
1873 - Konstantin Karatodori
1874 - Arnold Schoenberg
1876 - Sherwood Anderson
1886 - Robert Robinson
1887
Ramón Grau
Lavoslav Ruzicka
1903 - Claudette Colbert
1908 - Karolos Koun
1911 - Bill Monroe
1912 - Reta Shaw
1916 - Roald Dahl
1922 - Yma Sumac
1924 - Maurice Jarre
1927 - Laura Cardoso
1928 - Diane Foster
1931 - Barbara Bain
1932 - Anton Nanut
1936
Stefano Delle Chiaie
Coral Atkins
1938 - Gaia Servadio
1939 - Richard Kiel
1940 - Óscar Arias
1941 - Tadao Ando
1943
Christiane Nord
Luis Eduardo Aute
Adolfo Zaldívar
1944 - Jacqueline Bisset
1948 - Nell Carter
1951
Salva Kiir Mayardit
Jean Smart
1956 - Joni Sledge
1959 - Alfonso Freeman
1960 - Kevin Carter
1961 - Dave Mustaine
1963 - Yuri Aleksandrov
1966 - Maria Furtwängler
1967
Michael Johnson
Tim S. Owens
1968
Santi Millán
Yutaka Matsushita
1969 - Tyler Perry
1970
Martín Herrera
Louise Lombard
1971 - Stella McCartney
1973
Christine Arron
Fabio Cannavaro
1974 - Edi Andradina
1976 - Puma Swede
1977 - Fiona Apple
1978 - Swizz Beatz
1979 - Manuel Friedrich
1980
Han Chae-young
Nicky Salapu
Tomáš Zápotocny
1981 - Lauren Williams
1982 - Nenê
1984
Baron Corbin
1985 - Nikola Mikic
1986
Kamui Kobayashi
Sean Williams
1987
Jonathan de Guzmán
Tsvetana Pironkova
1988 - Eva-Maria Brem
1989 - Thomas Müller
1990
Luciano Narsingh
Atsutaka Nakamura
1991 - Kseniya Afanasyeva
1992 - Alexander David González
1993
Niall Horan
Alice Merton
1994
Sepp Kuss
Joel Pohjanpalo
Layton Williams
Leonar Andrade
1995
Robbie Kay
Jerry Tollbring
1996
Lili Reinhart
1997 - Abdinur Mohamud
2000 - Sacha Boey
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