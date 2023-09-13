13 Eylül hangi burç? 13 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 13.09.2023 - 10:01

Güncelleme: 13.09.2023 - 10:01

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 13 Eylül hangi burç oluyor? 13 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 13 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 13 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

13 Eylül HANGİ BURÇ OLUYOR?

13 Eylül'de doğan biri Başak burcu oluyor.

13 Eylül'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1903 - Suut Kemal Yetkin

1937 - Metin Türel

1941 - Ahmet Necdet Sezer

1942 - Sait Sökmen

1954 - Serra Yılmaz

1958 - Ayşenur Yazıcı

1960 - Abdülkerim Durmaz

1965 - Fikri Işık

1975 - Serkan Ercan

1979 - Mesut Kumcuoğlu

1996 - Alara Turan

1999 - Şevval Şahin

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1087 - II. İoannis

1475 - Cesare Borgia

1583 - Girolamo Frescobaldi

1739 - Grigoriy Potyomkin

1755 - Oliver Evans

1802 - Arnold Ruge

1818 - Gustave Aimard

1819 - Clara Schumann

1842 - John Hollis Bankhead

1851 - Walter Reed

1857 - Milton S. Hershey

1860 - John J. Pershing

1873 - Konstantin Karatodori

1874 - Arnold Schoenberg

1876 - Sherwood Anderson

1886 - Robert Robinson

1887

Ramón Grau

Lavoslav Ruzicka

1903 - Claudette Colbert

1908 - Karolos Koun

1911 - Bill Monroe

1912 - Reta Shaw

1916 - Roald Dahl

1922 - Yma Sumac

1924 - Maurice Jarre

1927 - Laura Cardoso

1928 - Diane Foster

1931 - Barbara Bain

1932 - Anton Nanut

1936

Stefano Delle Chiaie

Coral Atkins

1938 - Gaia Servadio

1939 - Richard Kiel

1940 - Óscar Arias

1941 - Tadao Ando

1943

Christiane Nord

Luis Eduardo Aute

Adolfo Zaldívar

1944 - Jacqueline Bisset

1948 - Nell Carter

1951

Salva Kiir Mayardit

Jean Smart

1956 - Joni Sledge

1959 - Alfonso Freeman

1960 - Kevin Carter

1961 - Dave Mustaine

1963 - Yuri Aleksandrov

1966 - Maria Furtwängler

1967

Michael Johnson

Tim S. Owens

1968

Santi Millán

Yutaka Matsushita

1969 - Tyler Perry

1970

Martín Herrera

Louise Lombard

1971 - Stella McCartney

1973

Christine Arron

Fabio Cannavaro

1974 - Edi Andradina

1976 - Puma Swede

1977 - Fiona Apple

1978 - Swizz Beatz

1979 - Manuel Friedrich

1980

Han Chae-young

Nicky Salapu

Tomáš Zápotocny

1981 - Lauren Williams

1982 - Nenê

1984

Baron Corbin

1985 - Nikola Mikic

1986

Kamui Kobayashi

Sean Williams

1987

Jonathan de Guzmán

Tsvetana Pironkova

1988 - Eva-Maria Brem

1989 - Thomas Müller

1990

Luciano Narsingh

Atsutaka Nakamura

1991 - Kseniya Afanasyeva

1992 - Alexander David González

1993

Niall Horan

Alice Merton

1994

Sepp Kuss

Joel Pohjanpalo

Layton Williams

Leonar Andrade

1995

Robbie Kay

Jerry Tollbring

1996

Lili Reinhart

1997 - Abdinur Mohamud

2000 - Sacha Boey