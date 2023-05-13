Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
13 Mayıs hangi burç? 13 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 13 Mayıs'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 13 Mayıs'ta doğan biri hangi burç olur? 13 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 13 Mayıs hangi burç oluyor? 13 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 13 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 13 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
13 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?
13 Mayıs'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.
13 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1954 - Recep Aktuğ
1958 - Sibel Egemen
1972 - Defne Halman
1981 - Boncuk Yılmaz
1988 - Hakan Ateş
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1957 - Alan Ball
1977 - Pusha T
1981 - Sunny Leone
1986 - Alexander Rybak
1987 - Marianne Vos
1993 - Debby Ryan
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