Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Mayıs Cuma Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
İlişkilerinizin hassas bir dengede olduğu bir gün. Öfkeli tavırlarınızı kontrol etmek zorundasınız. Herkesin olaylara bakış açısı sizinki gibi olmayabilir. Esnek olmaya çalışın. Duygusuzca yaklaşımlarınız size ve çevrenize zarar veriyor.
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