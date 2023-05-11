Günlük Burç Yorumları: 12 Mayıs Cuma Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Mayıs 2023 - 17:30

Güncelleme: 11 Mayıs 2023 - 17:30

Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:

Bugün belirsizliklerle savaştığınız bir gün olabilir. Özellikle sağlığınız gündemde. İnsanların sizi anlamadığınız düşünüyor, yalnızlığa çekiliyorsunuz. Yalnızlık seanslarınızı fazla abartırsanız depresyona girebilirsiniz. Bir evcil hayvan sahiplenmek iyi gelebilir.