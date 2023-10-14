Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
14 Ekim hangi burç? 14 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 14 Ekim'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 14 Ekim'de doğan biri hangi burç olur? 14 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 14 Ekim hangi burç oluyor? 14 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 14 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 14 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
14 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?
14 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.
14 EKİM'DE DOĞANLAR ÜNLÜLER
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