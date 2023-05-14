Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
14 Mayıs hangi burç? 14 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 14 Mayıs'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 14 Mayıs'ta doğan biri hangi burç olur? 14 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 14 Mayıs hangi burç oluyor? 14 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 14 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 14 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
14 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?
14 Mayıs'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.
14 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1936 - Mahiru Akdağ
1934 - Can Kolukısa
1939 - Çiğdem Selışık Onat
1955 - Ali Dürüst
1973 - Hakan Ünsal
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1952 - Robert Zemeckis
1966 - Marianne Denicourt
1971 - Sofia Coppola
1977 - Roy Halladay
1996 - Pokimane
1996 - Martin Garrix
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