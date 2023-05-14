14 Mayıs hangi burç? 14 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 14.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 14.05.2023 - 07:00

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 14 Mayıs hangi burç oluyor? 14 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 14 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 14 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

14 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?

14 Mayıs'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.

14 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1936 - Mahiru Akdağ

1934 - Can Kolukısa

1939 - Çiğdem Selışık Onat

1955 - Ali Dürüst

1973 - Hakan Ünsal

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1952 - Robert Zemeckis

1966 - Marianne Denicourt

1971 - Sofia Coppola

1977 - Roy Halladay

1996 - Pokimane

1996 - Martin Garrix



