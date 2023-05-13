Günlük Burç Yorumları: 14 Mayıs Pazar Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 13 Mayıs 2023 - 17:30

Güncelleme: 13 Mayıs 2023 - 17:30

Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:

Sevgili balıklar, yeni başlangıçlar yapmak istiyorsunuz. Dağılan ne varsa toparlamak, sizi zarar veren her şeyden kurtulmak ve radikal kararlar almak niyetindesiniz. Bugün hayallerinizi gözden geçirin, netleştirin. Erteleme alışkanlığınızı bırakmanız gerekiyor.