14 Nisan hangi burç? 14 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 14.04.2023 - 09:00

Güncelleme: 14.04.2023 - 09:00

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 14 Nisan hangi burç oluyor? 14 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 14 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 14 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

14 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

14 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.

14 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1952 - Ahmet Hoşsöyler

1957 - Ülkü Duru

1958 - Tarık Tarcan

1965 - Ümit Ünal

1976 - Serkan Çınar

1977 - Serkan Altuniğne

1979 - Kerem Tunçeri

1982 - Uğur Boral

1995 - Melike Pekel

1996 - Caner Koca

1998 - Altay Bayındır

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1948 - Berry Berenson

1958 - Peter Capaldi

1960 - Osamu Sato

1973 - Roberto Ayala

1977 - Sarah Michelle Gellar

1981 - Willy William

1982 - Claudia Romani

1983 - James McFadden

1985 - António Filipe de Carvalho

1987 - Erwin Hoffer

1996 - Abigail Breslin

1997 - Ante Coric