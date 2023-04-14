14 Nisan hangi burç? 14 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 14 Nisan'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 14 Nisan'da doğan biri hangi burç olur? 14 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 14 Nisan hangi burç oluyor? 14 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 14 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 14 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
14 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
14 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.
14 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1952 - Ahmet Hoşsöyler
1957 - Ülkü Duru
1958 - Tarık Tarcan
1965 - Ümit Ünal
1976 - Serkan Çınar
1977 - Serkan Altuniğne
1979 - Kerem Tunçeri
1982 - Uğur Boral
1995 - Melike Pekel
1996 - Caner Koca
1998 - Altay Bayındır
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1948 - Berry Berenson
1958 - Peter Capaldi
1960 - Osamu Sato
1973 - Roberto Ayala
1977 - Sarah Michelle Gellar
1981 - Willy William
1982 - Claudia Romani
1983 - James McFadden
1985 - António Filipe de Carvalho
1987 - Erwin Hoffer
1996 - Abigail Breslin
1997 - Ante Coric
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