En alıngan burçlar.. Onlar doğuştan garipler.. Anlaşmak çok zor..

Yayınlanma: 12.04.2023 - 23:35

Güncelleme: 12.04.2023 - 23:35

Bazı burçlar gerçekten çok alıngan oluyor. Öyle ki her şeyi dert edebiliyorlar. Onlarla anlaşmak neredeyse imkansız. Yapılan araştırmada böyle bir karaktere sahip olan 3 burç tespit edildi. Posta'da yer alan içerikte; O 3 burçla ilgili detaylara yer verildi.

BALIK BURCU

Duygusal balık burçları, bu kadarda abartmayın her şeyi. O sözler sizin için değildi. O masadan kimse senin yüzünden kalmadı. Dünya senin yüzünden dönmüyor. Her şeyi bahane ederek ağlamaya bayılıyorsun. Sırf zarar ziyan ediyorsun. Hem kendini hem de çevrendekileri. Biraz nefes al gözlerini kapat aklını başka işlerle meşgul et.

İKİZLER BURCU

Dengesizliğini duygu karmaşanı herkes kaldırmak zorunda değil. İnsanlar bununla ilgilenmiyorsa bu seni sevmedikleri anlamına da gelmiyor. Kendini sevdirmek için kriter koymak yerine akışına bıraksan. Her seninle göz göze gelen sana aşık değil. Sakin ol şampiyon. Hayatta her şey senin için değil. Rahat bırak bir her şeyi de kendini de.

ASLAN BURCU

Herkes sana bakmıyor. Herkes seni beğenmiyor. Kendini özel önemli hissedecek kadar kafayı yeme. Evet iyi olabilirsin ama herkes senin gibi iyisine bakmıyor. Küçük dağların sahibi de değilsin ormanın kralı da. Sen sensin. Sen senken iyisin. Ötesi etrafını bunaltır. İtici görünürsün. Bunları elbette umursama ama kendi değerini de düşürme.