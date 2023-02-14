14 Şubat hangi burç? 14 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 10:23

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 10:23

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)









* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)









* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)









* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 14 Şubat hangi burç oluyor? 14 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 14 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 14 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

14 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?

14 Şubat'ta doğan biri Kova burcu oluyor.

14 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1927 - Sencer Divitçioğlu

1950 - Galip Boransu

1957 - Veysel Güney

1969 - Neslihan Acar

1976 - Aylin Aslım

1982 - İbrahim Çelikkol

1982 - Özge Borak

1984 - Eser Yenenler

1990 - Sefa Yılmaz

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1819 - Christopher Latham Sholes

1869 - Charles Thomson Rees Wilson

1899 - Onni Pellinen

1929 - Barbara Elaine Ruth Brown

1946 - Gregory Hines

1970 - Simon Pegg

1970 - Antonia Truppo

1997 - Breel Embolo

1997 - Hung Hau-Hsuan

1997 - Jung Jae-hyun

1999 - Antonina Skorobogatçenko



























