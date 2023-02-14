14 Şubat hangi burç? 14 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 14 Şubat'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 14 Şubat'ta doğan biri hangi burç olur? 14 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 14 Şubat hangi burç oluyor? 14 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 14 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 14 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
14 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?
14 Şubat'ta doğan biri Kova burcu oluyor.
14 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1927 - Sencer Divitçioğlu
1950 - Galip Boransu
1957 - Veysel Güney
1969 - Neslihan Acar
1976 - Aylin Aslım
1982 - İbrahim Çelikkol
1982 - Özge Borak
1984 - Eser Yenenler
1990 - Sefa Yılmaz
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1819 - Christopher Latham Sholes
1869 - Charles Thomson Rees Wilson
1899 - Onni Pellinen
1929 - Barbara Elaine Ruth Brown
1946 - Gregory Hines
1970 - Simon Pegg
1970 - Antonia Truppo
1997 - Breel Embolo
1997 - Hung Hau-Hsuan
1997 - Jung Jae-hyun
1999 - Antonina Skorobogatçenko
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