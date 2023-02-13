Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Şubat Salı Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Geleceğinizle alakalı düşünceleriniz bugün çok yoğun sevgili kovalar. Aklınıza koyduğunuz her şeyi başarabilecek potansiyeliniz var. Bu süreçte yardım alın. Sosyal çevrenizle olan etkileşiminiz özgüveninizi arttırabilir. Destek görebilirsiniz. İlişkilerinizi düzene sokmanız gerekiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Musk'tan son dakika UFO paylaşımı!
- Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen kişi sayısı
- Ölüyoruz!
- Barajların, depreme etkisini anlattı
- Dünyanın dört bir yanından UFO ihbarları
- Türkiye bu sorunun yanıtını merak ediyor
- 'Açık söylüyorum' diyerek seslendi: 'İstifa et'
- Kulis: 'Seçim için konuşulan bir olasılık daha var'
- Eski AFAD daire başkanının 'kostümü' gündem oldu
- ‘Fay yasası’ yerine ‘Türk yasası’