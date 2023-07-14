Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
14 Temmuz hangi burç? 14 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 14 Temmuz'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 14 Temmuz'da doğan biri hangi burç olur? 14 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 14 Temmuz hangi burç oluyor? 14 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 14 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 14 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
14 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?
14 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.
14 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1907 - Safiye Ayla
1910 - Nail Çakırhan
1930 - Yılmaz Gruda
1947 - Salih Neftçi
1948 - Oruç Aruoba
1960 - Ulus Baker
1969 - Tan Sağtürk
1973 - Halil Mutl
1976 - Zeynep Dizdar
1984 - İsmail Şenol
1994 - Mahmut Akan
1997 - Cengiz Ünder
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1862 - Gustav Klimt
1890 - Ossip Zadkine
1907 - Safiye Ayla
1910 - William Hanna
1911 - Terry-Thomas
1912 - Woody Guthrie
1913 - Gerald Ford
1918 - Ingmar Bergman
1919 - Lino Ventura
1921 - Leon Garfield
1921 - Geoffrey Wilkinson
1928 - Nancy Olson
1947 - Navinchandra Ramgoolam
1949 - Tommy Mottola
1952 - Eric Laneuville
1960 - Jane Lynch
1961 - Jackie Earle Haley
1966 - Matthew Fox
1967 - Jeff Jarrett
1974 - Martina Hill
1975 - Taboo
1987 - Sara Canning
1987 - Adam Johnson
1987 - Dan Reynolds
1988 - Elise Gatien
1988 - Conor McGregor
1989 - Sean Flynn
1990 - James Nunnally
1992 - Jonas Hofmann
1994 - Aydın Monguş
1995 - Serge Gnabry
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