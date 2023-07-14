14 Temmuz hangi burç? 14 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 14.07.2023 - 09:28

Güncelleme: 14.07.2023 - 09:28

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 14 Temmuz hangi burç oluyor? 14 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 14 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 14 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

14 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?

14 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.

14 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1907 - Safiye Ayla

1910 - Nail Çakırhan

1930 - Yılmaz Gruda

1947 - Salih Neftçi

1948 - Oruç Aruoba

1960 - Ulus Baker

1969 - Tan Sağtürk

1973 - Halil Mutl

1976 - Zeynep Dizdar

1984 - İsmail Şenol

1994 - Mahmut Akan

1997 - Cengiz Ünder

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1862 - Gustav Klimt

1890 - Ossip Zadkine

1907 - Safiye Ayla

1910 - William Hanna

1911 - Terry-Thomas

1912 - Woody Guthrie

1913 - Gerald Ford

1918 - Ingmar Bergman

1919 - Lino Ventura

1921 - Leon Garfield

1921 - Geoffrey Wilkinson

1928 - Nancy Olson

1947 - Navinchandra Ramgoolam

1949 - Tommy Mottola

1952 - Eric Laneuville

1960 - Jane Lynch

1961 - Jackie Earle Haley

1966 - Matthew Fox

1967 - Jeff Jarrett

1974 - Martina Hill

1975 - Taboo

1987 - Sara Canning

1987 - Adam Johnson

1987 - Dan Reynolds

1988 - Elise Gatien

1988 - Conor McGregor

1989 - Sean Flynn

1990 - James Nunnally

1992 - Jonas Hofmann

1994 - Aydın Monguş

1995 - Serge Gnabry