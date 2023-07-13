Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Temmuz Cuma Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Özel hayatınızla ilgili bugün pozitif gelişmeler var sevgili kovalar. Bugün sevdiklerinizle çok güzel bir gün geçirebilir, ilgilenmek istediğiniz enteresan konular varsa onlara vakit ayırabilirsiniz. Düşünmeyi bırakıp harekete geçmelisiniz.
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