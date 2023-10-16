Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
16 Ekim hangi burç? 16 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 16 Ekim'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 16 Ekim'de doğan biri hangi burç olur? 16 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 16 Ekim hangi burç oluyor? 16 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 16 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 16 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
16 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?
16 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.
16 EKİM'DE DOĞANLAR ÜNLÜLER
1891 - Behzat Butak
1952 - Coşkun Sabah
1957 - Erdem Sökmen
1961 - Konca Kuriş
1962 - Umut Oran
1978 - Ahmet Kutalmış Türkeş
1979 - İlker Ayrık
1982 - Gamze Karaman
BUGÜN DOĞAN YABANCI ÜNLÜLER
1430 - II. James
1622 - Pierre Puget
1714 - Giovanni Arduino
1752 - Johann Gottfried Eichhorn
1758 - Noah Webster
1841 - Ito Hirobumi
1854 - Karl Kautsky
1854 - Oscar Wilde
1855 - Samet bey Mehmandarov
1861 - J. B. Bury, İrlandalı tarihçi
1863 - Austen Chamberlain
1884 - Rembrandt Bugatti
1886 - David Ben-Gurion
1888 - Eugene O'Neill
1890 - Michael Collins
1890 - Paul Strand
1898 - William O. Douglas
1898 - Othmar Pferschy
1906 - León Klimovsky
1908 - Enver Hoca
1918 - Géori Boué
1918 - Louis Althusser
1925 - Angela Lansbury
1927 - Eileen Ryan
1927 - Günter Grass
1928 - Mary Daly
1928 - Ann Morgan Guilbert
1930 - Patricia Jones
1936 - Andrey Çikatilo
1939 - Amancio Amaro
1940 - Barry Corbin
1940 - Dave DeBusschere
1946 - Geoff Barnett
1946 - Suzanne Somers
1952 - Crazy Mohan
1953 - Giuliano Terraneo
1953 - Paulo Roberto Falcão
1954 - Corinna Harfouch
1958 - Tim Robbins
1962 - Manute Bol
1962 - Flea
1962 - Dmitri Hvorostovski
1968 - Elsa Zylberstein
1970 - Mehmet Scholl
1971 - Chad Gray
1974 - Aurela Gaçe
1975 - Kellie Martin
1977 - John Mayer
1981 - Brea Grant
1982 - Cristian Riveros
1983 - Loreen
1983 - Kenny Omega
1985 - Verena Sailer
1985 - Casey Stoner
1986 - Bart Buysse
1986 - Inna
1988 - Zoltán Stieber
1992 - Kostas Fortunis
1997 - Charles Leclerc
1997 - Naomi Osaka
En Çok Okunan Haberler
-
- 65 yaş üzeri ücretsiz ulaşıma kısıtlama kararı!
- Çok konuşulacak 'Soylu' iddiası
- Beklenmedik Filistin hamleleri
- Partinin yeni ismi belli oldu
- 'Cübbeli'den Hamas'a sert çıkış
- Vargas, Fenerbahçe'ye dönemeyebilir!
- Tehlike çanları çalıyor!
- Netanyahu: 'Tüm dünyaya açık bir mesaj'
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı
- 21 yaşındaki genç gizemli parşömenin şifresini çözdü