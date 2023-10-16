16 Ekim hangi burç? 16 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 16.10.2023 - 10:01

Güncelleme: 16.10.2023 - 10:01

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 16 Ekim hangi burç oluyor? 16 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 16 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 16 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

16 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?

16 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.

16 EKİM'DE DOĞANLAR ÜNLÜLER

1891 - Behzat Butak

1952 - Coşkun Sabah

1957 - Erdem Sökmen

1961 - Konca Kuriş

1962 - Umut Oran

1978 - Ahmet Kutalmış Türkeş

1979 - İlker Ayrık

1982 - Gamze Karaman

BUGÜN DOĞAN YABANCI ÜNLÜLER

1430 - II. James

1622 - Pierre Puget

1714 - Giovanni Arduino

1752 - Johann Gottfried Eichhorn

1758 - Noah Webster

1841 - Ito Hirobumi

1854 - Karl Kautsky

1854 - Oscar Wilde

1855 - Samet bey Mehmandarov

1861 - J. B. Bury, İrlandalı tarihçi

1863 - Austen Chamberlain

1884 - Rembrandt Bugatti

1886 - David Ben-Gurion

1888 - Eugene O'Neill

1890 - Michael Collins

1890 - Paul Strand

1898 - William O. Douglas

1898 - Othmar Pferschy

1906 - León Klimovsky

1908 - Enver Hoca

1918 - Géori Boué

1918 - Louis Althusser

1925 - Angela Lansbury

1927 - Eileen Ryan

1927 - Günter Grass

1928 - Mary Daly

1928 - Ann Morgan Guilbert

1930 - Patricia Jones

1936 - Andrey Çikatilo

1939 - Amancio Amaro

1940 - Barry Corbin

1940 - Dave DeBusschere

1946 - Geoff Barnett

1946 - Suzanne Somers

1952 - Crazy Mohan

1953 - Giuliano Terraneo

1953 - Paulo Roberto Falcão

1954 - Corinna Harfouch

1958 - Tim Robbins

1962 - Manute Bol

1962 - Flea

1962 - Dmitri Hvorostovski

1968 - Elsa Zylberstein

1970 - Mehmet Scholl

1971 - Chad Gray

1974 - Aurela Gaçe

1975 - Kellie Martin

1977 - John Mayer

1981 - Brea Grant

1982 - Cristian Riveros

1983 - Loreen

1983 - Kenny Omega

1985 - Verena Sailer

1985 - Casey Stoner

1986 - Bart Buysse

1986 - Inna

1988 - Zoltán Stieber

1992 - Kostas Fortunis

1997 - Charles Leclerc

1997 - Naomi Osaka



