Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
16 Mayıs hangi burç? 16 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 16 Mayıs'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 16 Mayıs'ta doğan biri hangi burç olur? 16 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 16 Mayıs hangi burç oluyor? 16 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 16 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 16 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
16 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?
16 Mayıs'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.
16 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
16 MAYIS'TA DOĞAN TÜRK ÜNLÜLER
1861 - VI. Mehmed
1883 - Celâl Bayar
1966 - Metin Şentürk
1971 - İlknur Bozkurt
1978 - Okan Yılmaz
1981 - Ali Özen
1987 - Can Bonomo
1990 - Gizem Memiç
1994 - Selim Gündüz
16 MAYIS'TA DOĞAN YABANCI ÜNLÜLER
1821 - Pafnutiy Lvoviç Çebışov
1893 - Álvaro Melián Lafinur
1894 - Walter Yust
1898 - Kenji Mizoguchi
1905 - Henry Fonda
1906 - Arturo Uslar Pietri
1909 - Margaret Sullavan,
1910 - Olga Berggolts
1915 - Illa Meery
1915 - Mario Monicelli
1916 - Ephraim Katzi
1917 - Juan Rulfo
1919 - Liberace
1920 - André Salvat
1923 - Merton Miller
1924 - Dawda Jawara
1925 - Nancy Roman
1925 - Nílton Santos
1929 - John Conyers
1929 - Adrienne Rich
1931 - Vujadin Boškov
1937 - Yvonne Craig
1938 - Ivan Sutherland
1938 - Marco Aurelio Denegri
1940 - Ole Ernst
1944 - Antal Nagy
1944 - Danny Trejo
1946 - Robert Fripp
1950 - J. Georg Bednorz
1953 - Pierce Brosnan
1953 - Richard Page
1955 - Olga Korbut
1955 - Debra Winger
1957 - Joan Benoit
1959 - Mare Winningham
1961 - The Godfather
1965 - Krist Novoselic
1965 - Vincent Regan
1966 - Janet Jackson
1969 - David Boreanaz
1969 - Tracey Claire Fisher
1970 - Gabriela Sabatin
1973 - Tori Spelling
1974 - Laura Pausini
1975 - Tony Kakko
1977 - Melanie Lynskey
1977 - Emilíana Torrini
1978 - Lionel Scaloni
1978 - James Sturges
1981 - Ricardo Costa
1981 - Joseph Morgan
1981 - Sergei Novitski
1981 - Jim Sturgess
1982 - Joo Ji Hoon
1982 - Lukasz Kubot
1982 - Tiya Sircar
1983 - Nancy Ajram
1985 - Ricardo Jesus
1985 - Henrique Pacheco Lima
1985 - Minoru Suganuma
1985 - Elias Mendes Trindade
1985 - Stanislav Yanevski
1986 - Eleni Artimata
1986 - Matías Cabrera
1986 - Megan Fox
1987 - Olena Homrova
1989 - Behati Prinsloo
1989 - Felipe Augusto de Almeida Monteiro
1990 - Deniz Akdeniz
1990 - Ognjen Kuzmic
1990 - Thomas Brodie-Sangster
1991 - Amido Baldé
1991 - Grigor Dimitrov
1991 - Gueïda Fofana
1991 - Gina Gerson
1991 - Guzmán Pereira
1991 - Egle Šikšniute
1991 - Ashley Wagner
1992 - Kervens Belfort
1992 - Hayato Nakama
1993 - Ricardo Esgaio
1993 - Lee Ji-eun -
1993 - Atticus Mitchell-
1994 - Miles Heizer
1994 - Bryan Rabello
1996 - José Mauri
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