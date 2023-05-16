16 Mayıs hangi burç? 16 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 16.05.2023 - 10:25

Güncelleme: 16.05.2023 - 10:25

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 16 Mayıs hangi burç oluyor? 16 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 16 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 16 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

16 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?

16 Mayıs'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.

16 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

16 MAYIS'TA DOĞAN TÜRK ÜNLÜLER

1861 - VI. Mehmed

1883 - Celâl Bayar

1966 - Metin Şentürk

1971 - İlknur Bozkurt

1978 - Okan Yılmaz

1981 - Ali Özen

1987 - Can Bonomo

1990 - Gizem Memiç

1994 - Selim Gündüz

16 MAYIS'TA DOĞAN YABANCI ÜNLÜLER

1821 - Pafnutiy Lvoviç Çebışov

1893 - Álvaro Melián Lafinur

1894 - Walter Yust

1898 - Kenji Mizoguchi

1905 - Henry Fonda

1906 - Arturo Uslar Pietri

1909 - Margaret Sullavan,

1910 - Olga Berggolts

1915 - Illa Meery

1915 - Mario Monicelli

1916 - Ephraim Katzi

1917 - Juan Rulfo

1919 - Liberace

1920 - André Salvat

1923 - Merton Miller

1924 - Dawda Jawara

1925 - Nancy Roman

1925 - Nílton Santos

1929 - John Conyers

1929 - Adrienne Rich

1931 - Vujadin Boškov

1937 - Yvonne Craig

1938 - Ivan Sutherland

1938 - Marco Aurelio Denegri

1940 - Ole Ernst

1944 - Antal Nagy

1944 - Danny Trejo

1946 - Robert Fripp

1950 - J. Georg Bednorz

1953 - Pierce Brosnan

1953 - Richard Page

1955 - Olga Korbut

1955 - Debra Winger

1957 - Joan Benoit

1959 - Mare Winningham

1961 - The Godfather

1965 - Krist Novoselic

1965 - Vincent Regan

1966 - Janet Jackson

1969 - David Boreanaz

1969 - Tracey Claire Fisher

1970 - Gabriela Sabatin

1973 - Tori Spelling

1974 - Laura Pausini

1975 - Tony Kakko

1977 - Melanie Lynskey

1977 - Emilíana Torrini

1978 - Lionel Scaloni

1978 - James Sturges

1981 - Ricardo Costa

1981 - Joseph Morgan

1981 - Sergei Novitski

1981 - Jim Sturgess

1982 - Joo Ji Hoon

1982 - Lukasz Kubot

1982 - Tiya Sircar

1983 - Nancy Ajram

1985 - Ricardo Jesus

1985 - Henrique Pacheco Lima

1985 - Minoru Suganuma

1985 - Elias Mendes Trindade

1985 - Stanislav Yanevski

1986 - Eleni Artimata

1986 - Matías Cabrera

1986 - Megan Fox

1987 - Olena Homrova

1989 - Behati Prinsloo

1989 - Felipe Augusto de Almeida Monteiro

1990 - Deniz Akdeniz

1990 - Ognjen Kuzmic

1990 - Thomas Brodie-Sangster

1991 - Amido Baldé

1991 - Grigor Dimitrov

1991 - Gueïda Fofana

1991 - Gina Gerson

1991 - Guzmán Pereira

1991 - Egle Šikšniute

1991 - Ashley Wagner

1992 - Kervens Belfort

1992 - Hayato Nakama

1993 - Ricardo Esgaio

1993 - Lee Ji-eun -

1993 - Atticus Mitchell-

1994 - Miles Heizer

1994 - Bryan Rabello

1996 - José Mauri