17 Ağustos Pazar burç yorumları: Bugün sizi neler bekliyor?

17 AĞUSTOS PAZAR GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI



Koç burcu ve yükselen koç burcu:

Yaşamak istediklerinizi plan ve program dahilinde kararlılıkla uygulamalısınız. Bu kafa karışıklığıyla yerinizde saymaktan öte gidemezsiniz. Yakınlarınızdan destek alın. Hayal dünyasından çıkıp somut kararlar aldığınızda ilerleyeceksiniz.



Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Ekonomik anlamda yeni kararlar almanızın zamanı geldi de geçiyor. Yeniliklere açık olmadığınız sürece istediğiniz şekilde ilerleyemeyeceksiniz. Önünüze çıkan fırsatları değerlendirin. Korkmadan ilerleyin. Krizleri çözmenizin başka yolu yok.



İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

Oldukça hareketli, aktif bir gün sizi bekliyor. Hayatın her alanında kararsız kaldığınız konuları bugün araştırarak netliğe kavuşturabilirsiniz. Zihinsel olarak ne kadar net olursanız yaşamınıza çektiğiniz kaosun da netlik kazandığını göreceksiniz.



Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Sinirlerinizi bozan gelişmeler bu günlerde biraz artış gösterebilir. Yapmanız gereken şey biraz kendi dünyanıza çekilmek. Biraz yalnız kalıp kendinizle iletişim kurmayı deneyin. Aradığınız cevapları iç dünyanızda bulacaksınız.



Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:

Sevdiklerinizle işbirliği içerisinde kendinizi iyi hissedeceğiniz ortamlarda bulunabileceğiniz ve keyifli vakit geçirebileceğiniz bir gün. Yeni insanlarla tanışmak, şans getirecek başlangıçlara adım atmak için uygun zamanlar. Şans sizden yana..



Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Yaşadığınız zihinsel karmaşa ve anlaşmazlıklar aslında net bir yola girmeniz gerektiğinin de işaretlerini veriyor. Kendinizi ifade etmek için bu kadar uğraşmak yerine pürüzleri hayatınızdan eleyin. Daha sağlıklı ilerleme kaydedeceksiniz.



Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Uzun süredir zihninizde dönüp duran fikirleri bugün hayata geçirmek için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın. Geçmişte kaçırdığınız fırsatlara bir yenisini daha eklerseniz psikolojik anlamda toparlanmanız zor olabilir. Kendinize şans verin.



Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Bir yandan güvenli bildiğiniz alanda kalmak isterken bir yandan aklınızdan geçen çeşit çeşit fikirler ve bu anlamda yaşadığınız kararsızlık sizi fazlasıyla yoruyor. Orta yolu bulmak zorundasınız. Çok fazla riskli adımlar atmadan uygulanabilir fikirleri uygulamaya geçmekte fazla geçmeyin.



Yay burcu ve yükselen yay burcu:

Kararsızlık yaşadığınız konularda iki taraftan da bakabilmeyi öğrenmelisiniz. Zaman zaman daha yüzeysel ve anı kurtaracak pratik çözümler yerinde olacaktır. Bu kadar detaylı düşünerek hiçbir şeyi çözemezsiniz. Bugün ağır sporlardan kaçının.



Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:

Çalışma alanınızda veya rutin düzeninde yapmak istediğiniz değişiklikler için biraz daha iyi düşünmelisiniz. Sağlam adımlarla ilerlemek daha sonra baştan almanızın önüne geçecektir. Beklenmedik sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Evcil hayvanlarınıza zaman ayırın.



Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Olabildiğince uç noktalarda düşünüyor olmanız insanların ilgisini çekse de içten içe size özenen kişiler de var. Bugün kendinizi yakın çevrenize kabullendirebileceğiniz ortamlar hazırlayın. İletişim anlamında pozitif bir gündesiniz. Yeni bir ilişki başlayabilir.



Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Ailevi konularla alakalı bazı gerginlikler ve yanlış anlaşılmalar gündeme gelebilir. Hemen içinize kapanmayın. Sorunları halletmenin tek bir yolu yoktur. Çözümsel olun, farklı çözümler deneyin. Kafaya koyduğunuz takdirde çözmeyeceğiniz sorun yok.