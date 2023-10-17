17 Ekim hangi burç? 17 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 17.10.2023 - 09:47

Güncelleme: 17.10.2023 - 09:47

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 17 Ekim hangi burç oluyor? 17 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 17 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 17 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

17 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?

17 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.

17 EKİM'DE DOĞANLAR ÜNLÜLER

BUGÜN DOĞAN TÜRK ÜNLÜLER

1913 - Faik Türün

1930 - İsmail Akbay

1953 - Muhittin Korkmaz

1953 - Özkan Uğur

1960 - Burhan Çaçan

1971 - Deniz Uğur

1972 - Tarkan

1976 - Nil Karaibrahimgil

BUGÜN DOĞAN YABANCI ÜNLÜLER

1488 - Baccio Bandinelli

1577 - Christofano Allori

1813 - Georg Büchner

1817 - Seyyid Ahmed Han

1900 - Jean Arthur

1902 - Irene Ryan

1912 - I. Ioannes Paulus

1917 - Marsha Hunt

1926 - Julie Adams

1926 - Beverly Garland

1938 - Les Murray

1940 - Jim Smith

1957 - Lawrence Bender

1957 - Pino Palladino

1958 - Alan Jackson

1966 - Mark Gatiss

1969 - Wyclef Jean

1971 - Andy Whitfield

1972 - Eminem

1979 - Kostas Tsartsaris

1985 - Max Irons

1993 - Kenneth Omeruo