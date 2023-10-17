Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
17 Ekim hangi burç? 17 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 17 Ekim'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 17 Ekim'de doğan biri hangi burç olur? 17 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 17 Ekim hangi burç oluyor? 17 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 17 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 17 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
17 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?
17 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.
17 EKİM'DE DOĞANLAR ÜNLÜLER
BUGÜN DOĞAN TÜRK ÜNLÜLER
1913 - Faik Türün
1930 - İsmail Akbay
1953 - Muhittin Korkmaz
1953 - Özkan Uğur
1960 - Burhan Çaçan
1971 - Deniz Uğur
1972 - Tarkan
1976 - Nil Karaibrahimgil
BUGÜN DOĞAN YABANCI ÜNLÜLER
1488 - Baccio Bandinelli
1577 - Christofano Allori
1813 - Georg Büchner
1817 - Seyyid Ahmed Han
1900 - Jean Arthur
1902 - Irene Ryan
1912 - I. Ioannes Paulus
1917 - Marsha Hunt
1926 - Julie Adams
1926 - Beverly Garland
1938 - Les Murray
1940 - Jim Smith
1957 - Lawrence Bender
1957 - Pino Palladino
1958 - Alan Jackson
1966 - Mark Gatiss
1969 - Wyclef Jean
1971 - Andy Whitfield
1972 - Eminem
1979 - Kostas Tsartsaris
1985 - Max Irons
1993 - Kenneth Omeruo
En Çok Okunan Haberler
-
- Nilgün Belgün'den 'Metin Akpınar' açıklaması
- Bakan Tunç'tan 'ihbar dilekçesi' açıklaması
- 'Müjde' ikramiyeye bir darbe daha!
- Özgür Özel'den yanıt geldi!
- Konut alımında hisseli satış dönemi
- Duygu Nebioğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar!
- Konut kiralama sistemi sil baştan değişiyor
- İYİ Parti'den İmamoğlu'na 'ittifak' yanıtı
- İYİ Parti'nin 'işbirliği' şartı belli oldu
- Ücretsiz ulaşıma kısıtlama