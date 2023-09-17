Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
17 Eylül hangi burç? 17 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 17 Eylül'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 17 Eylül'de doğan biri hangi burç olur? 17 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 17 Eylül hangi burç oluyor? 17 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 17 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 17 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
17 Eylül HANGİ BURÇ OLUYOR?
17 Eylül'de doğan biri Başak burcu oluyor.
17 Eylül'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler
1886 - Feyhaman Duran
1925 - Haluk Afra
1957 - Cem Pamiroğlu
1967 - Kaan Girgin
1969 - Baha
1970 - Goncagül Sunar
1974 - Yonca Lodi
1982 - Barış Yıldız
1990 - Sefa Topsakal
1944 - Bilal Kılıç
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1552 - V. Paulus
1677 - Stephen Hales
1730 - Friedrich Wilhelm von Steuben
1743 - Marquis de Condorcet
1774 - Giuseppe Caspar Mezzofanti
1797 - Heinrich Kuhl
1826 - Bernhard Riemann
1840 - Smbat Şahaziz
1857 - Konstantin Tsiolkovskiy
1869 - Christian Lange
1883 - William Carlos Williams
1905 - Junius Richard Jayewardene
1907 - Warren E. Burger
1908 - Rafael Israelyan
1914
James Van Allen
William Grut
1915 - M. F. Husain
1918 - Haim Herzog
1920 - Marjorie Holt
1922 - Agostinho Neto
1928 - Roddy McDowall
1929
Stirling Moss
Eliseo Prado
1930 - David Huddleston
1931
Anne Bancroft
Jean-Claude Carrière
1932 - Halife bin Hamed es-Sani
1934 - Maureen Connolly
1935 - Ken Kesey
1936 - Gerald Guralnik
1938 - Perry Robinson
1939 - David Souter
1940
Jan Eliasson
Lorella De Luca
1942
Robert Graysmith
Lupe Ontiveros
1944 - Reinhold Messner
1945
Phil Jackson
Bhakti Charu Swami
1947
İlanit
Tessa Jowell
Klaas Samplonius
1948
Kemal Monteno
John Ritter
1950
Hasan Nayibaga
Narendra Modi
1953 - Luís Amado
1955 - Scott Simpson
1956 - Almazbek Atambayev
1958 - Janez Janša
1960 - Damon Hill
1962
Hişam Kandil
Baz Luhrmann
1963
Yuji Keigoshi
Alma Prica
1964 - Ursula Karven
1965
Kyle Chandler
Bryan Singer
1968
Anastacia
Barry Austin
Tito Vilanova
1969
Ken Doherty
Keith Flint
1971 - Bobby Lee
1973 - Alberto Chaíça
1974 - Rasheed Wallace
1975
Jimmie Johnson
Tayna Lawrence
Pumpkinhead
1977
Sam Esmail
Elena Godina
Simona Gioli
Simone Perrotta
1978 - Nick Cordero
1979 - Flo Rida
1980 - Pavel Koštál
1981
Bakari Kone
1983
Peter Grajciar
Tatyana Lısenko
1984 - Marina Tumas
1985 - Tomáš Berdych
1986
Paolo De Ceglie
Dimítrios Régas
Maximiliano Núñez
1987 - Stergos Marinos
1988
Maret Grothues
Dominik Kaiser
1989
Harun Kuvel
Olivier Boumal
1991 - Miguel Quiame
1992 - Kemar Lawrence
1993 - Sofiane Boufal
1994
Ivana Kapitanovic
Momoko Abe
Javier Eduardo López
1995 - Patrick Mahomes
1996 - Ella Purnell
1996 - Esteban Ocon
1997
Marisol Acosta
Emma Hinze
1999 - Julia van Bergen
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