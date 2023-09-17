17 Eylül hangi burç? 17 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 17.09.2023 - 09:55

Güncelleme: 17.09.2023 - 09:55

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 17 Eylül hangi burç oluyor? 17 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 17 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 17 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

17 Eylül HANGİ BURÇ OLUYOR?

17 Eylül'de doğan biri Başak burcu oluyor.



17 Eylül'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler

1886 - Feyhaman Duran

1925 - Haluk Afra

1957 - Cem Pamiroğlu

1967 - Kaan Girgin

1969 - Baha

1970 - Goncagül Sunar

1974 - Yonca Lodi

1982 - Barış Yıldız

1990 - Sefa Topsakal

1944 - Bilal Kılıç

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1552 - V. Paulus

1677 - Stephen Hales

1730 - Friedrich Wilhelm von Steuben

1743 - Marquis de Condorcet

1774 - Giuseppe Caspar Mezzofanti

1797 - Heinrich Kuhl

1826 - Bernhard Riemann

1840 - Smbat Şahaziz

1857 - Konstantin Tsiolkovskiy

1869 - Christian Lange

1883 - William Carlos Williams

1905 - Junius Richard Jayewardene

1907 - Warren E. Burger

1908 - Rafael Israelyan

1914

James Van Allen

William Grut

1915 - M. F. Husain

1918 - Haim Herzog

1920 - Marjorie Holt

1922 - Agostinho Neto

1928 - Roddy McDowall

1929

Stirling Moss

Eliseo Prado

1930 - David Huddleston

1931

Anne Bancroft

Jean-Claude Carrière

1932 - Halife bin Hamed es-Sani

1934 - Maureen Connolly

1935 - Ken Kesey

1936 - Gerald Guralnik

1938 - Perry Robinson

1939 - David Souter

1940

Jan Eliasson

Lorella De Luca

1942

Robert Graysmith

Lupe Ontiveros

1944 - Reinhold Messner

1945

Phil Jackson

Bhakti Charu Swami

1947

İlanit

Tessa Jowell

Klaas Samplonius

1948

Kemal Monteno

John Ritter

1950

Hasan Nayibaga

Narendra Modi

1953 - Luís Amado

1955 - Scott Simpson

1956 - Almazbek Atambayev

1958 - Janez Janša

1960 - Damon Hill

1962

Hişam Kandil

Baz Luhrmann

1963

Yuji Keigoshi

Alma Prica

1964 - Ursula Karven

1965

Kyle Chandler

Bryan Singer

1968

Anastacia

Barry Austin

Tito Vilanova

1969

Ken Doherty

Keith Flint

1971 - Bobby Lee

1973 - Alberto Chaíça

1974 - Rasheed Wallace

1975

Jimmie Johnson

Tayna Lawrence

Pumpkinhead

1977

Sam Esmail

Elena Godina

Simona Gioli

Simone Perrotta

1978 - Nick Cordero

1979 - Flo Rida

1980 - Pavel Koštál

1981

Bakari Kone

1983

Peter Grajciar

Tatyana Lısenko

1984 - Marina Tumas

1985 - Tomáš Berdych

1986

Paolo De Ceglie

Dimítrios Régas

Maximiliano Núñez

1987 - Stergos Marinos

1988

Maret Grothues

Dominik Kaiser

1989

Harun Kuvel

Olivier Boumal

1991 - Miguel Quiame

1992 - Kemar Lawrence

1993 - Sofiane Boufal

1994

Ivana Kapitanovic

Momoko Abe

Javier Eduardo López

1995 - Patrick Mahomes

1996 - Ella Purnell

1996 - Esteban Ocon

1997

Marisol Acosta

Emma Hinze

1999 - Julia van Bergen



