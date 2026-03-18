Saraçhane mitingi sonrası gözaltına alınmışlardı: Soruşturmada yeni gelişme!

18.03.2026 23:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
CHP'nin çağrısıyla Saraçhane'de düzenlenen mitingin ardından miting alanı yakınında bulunan gençlere polis müdahale etti. Müdahale sırasında çoğu çocuk 35 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 31'i serbest bırakılırken, 4'ü savcılığa sevk edildi.

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin yıldönümünde, Saraçhane'deki İBB binasının önünde yapılan miting sonrasında polis müdahalesi yaşandı.

Miting alanı yakınındaki Bozdoğan Kemeri'nin çevresinde bulunan gençlere polis müdahale etti. Edinilen bilgiye göre müdahalede 35 kişi gözaltına alındı. 

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülenlerden çoğunun çocuk olduğu belirtildi.

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre, gözaltına alınan ve ifadelerinin alınmasına başlanan 35 kişiden 31'i serbest bırakılacak, 4'ü ise mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecek.

Gözaltılara ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından da bir açıklama yapıldı. Çelik, sosyal medya platformu X'teki açıklamasında, miting sonrası gözaltına alınanlardan 19'unun 18 yaşın altında olduğunu belirterek "Bu sistematik tahammülsüzlük neden? 'Devletin gücünü' 15, 16, 17 yaşındaki çocukların üstünde mi test ediyorsunuz? O güzel çocuklar sahipsiz değil" ifadeleriyle tepkisini gösterdi. 

"BU TAHAMMÜLSÜZLÜK NEDEN?"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in açıklaması şöyle:

"Milletin Evi Saraçhane’de iradesine sahip çıkan yüzbinlerle büyük ve tarihi bir buluşma gerçekleştirdik.

Saatler boyunca kardeşlik atmosferi içinde devam eden devasa buluşmanın dağılması esnasında yine bilindik uygulamalar ortaya çıktı.  Kayda değer hiçbir sebep yokken, evlerine dönmekte olan 35 kişi gözaltına alındı. Tüm gece boyu Vatan ve Fatih Emniyet müdürlüklerinde Hukuk Komisyomuzla gözaltı süreçlerini yakından takip ettik. 18 yaşının altında olan 19 kişinin ifadesi Fatih Emniyet Müdürlüğünde devam ediyor. Vatan Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan 16 gencin 11’i serbest bırakıldı, 4’ü bugün saat 11:00’de savcılığa sevk edilecek. 

Adliye süreçlerini de hukuk komisyonumuzla takip edeceğiz ve yanlarında olacağız. Özellikle 18 yaşından küçük gençlerimizin 10 saat gözaltı aracında bekletilmesi ve  ailelerine haber verilmemesi büyük bir endişeye sebep oldu. Bu sert ve anlamsız tavrı anlamakta zorluk çekiyorum. Ülkemizin pırıl pırıl gençleri vatanlarına, geleceklerine sahip çıkmak için alanı doldurdu. Bu sistematik tahammülsüzlük neden? “Devletin gücünü” 15, 16, 17 yaşındaki çocukların üstünde mi test ediyorsunuz? 

O güzel çocuklar sahipsiz değil. Türkiye’miz sahipsiz değil. Nerede bir mazlumun ahı varsa yanında biz olacağız!"

VALİLİKTEN AÇIKLAMA!

İstanbul Valiliği, Saraçhane'de gözaltına alınan 35 kişi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"18.03.2026 günü saat 20.30’da CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Fatih İlçesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane binası önünde açık yer toplantısı düzenlenmiştir. Programın devam ettiği sırada, yüzlerini maskeyle kapatan bir grup, polis tedbirleri kapsamında alana getirilen bariyerlere saldırmıştır. Emniyet ekiplerimiz gruba müdahale etmiş ve gruptan 35 şahsı yakalamıştır. Şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"31 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI, 4 KİŞİ SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gözaltına alınan kişilere ilişkin yaptığı yeni açıklamada, şu bilgileri aktardı:

"Gözaltına alınan 35 gencimizden 31'i emniyetteki sorgusundan sonra serbest bırakıldı, 4 gencimiz ise savcılığa sevk edildi. Hukuk komisyonumuzla birlikte süreci yakından takip ediyoruz."

Asal Araştırma'nın anketinde çarpıcı sonuç... İmamoğlu olamazsa CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Asal Araştırma son anketinde yurttaşlara "Ekrem İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı sizce aşağıda okuyacağım isimlerden hangisi olmalı?" sorunu yöneltti. Listenin ilk sırasında yüzde 37.4 oy oranıyla Mansur Yavaş, yüzde 16 oy oranıyla da CHP lideri Özgür Özel yer aldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 2.4 oy oranıyla üçüncü sırada yer alırken, Dilek İmamoğlu'nun yüzde 1 oy oranıyla 4'üncü sırada olması dikkat çekti.
CHP'den büyük Saraçhane mitingi | Gürlek yalanlamıştı! Özel, Gürlek'e ait bir dairenin ödeme çizelgesini paylaştı CHP, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun birinci yılında Saraçhane’de tarihi miting düzenledi. Burada yurttaşlara seslenen Özel, “Bir Ekrem'i alarak işi bitirdik sandılar, bir yıl sonra yüz binlerce Ekrem meydanda” dedi. 100'üncü mitingin Çanakkale'de olacağını duyuran Özel, Gürlek'in yalanlamalarına da yine belgelerle yanıt verdi. Özel, Gürlek'in "Bende yok" dediği Mesa Evleri'nin ödeme planına ait belgeyi basınla paylaştı.
İBB Davası sürerken Saraçhane'ye çağrı yaptı: 'Ben Ekrem İmamoğlu...' İBB Davası sürerken Ekrem İmamoğlu, 19 Mart operasyonların yıl dönümünde “Millet iradesine sahip çıkıyor” mitinglerinin 99’uncusunun düzenleneceği Saraçhane’ye çağrı yaptı.