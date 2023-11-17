Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
17 Kasım hangi burç? 17 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 17 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 17 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 17 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 17 Kasım hangi burç oluyor? 17 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 17 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 17 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
17 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
17 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.
17 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1870 - İbnülemin Mahmut Kemal İnal
1939 - Aşık Mahsuni
Bugün doğan yabancı ünlüler:
9 - Vespasian
1019 - Sima Guang
1503 - Agnolo Bronzino
1612 - Dorgon
1749 - Nicolas Appert
1755 - XVIII. Louis
1765 - Étienne Jacques Joseph Macdonald
1790 - August Ferdinand Möbius
1831 - Manuel Antônio de Almeida
1866 - Voltairine de Cleyre
1867 - Henri Gouraud
1887 - Bernard Montgomery
1896 - Lev Vıgotski
1901 - Lee Strasberg
1902 - Eugene Wigner
1906 - Soichiro Honda
1911 - Christian Fouchet
1920 - Camillo Felgen
1921 - Albert Bertelsen
1922 - Stanley Cohen
1923 - Aristides Pereira
1925 - Rock Hudson
1927 - Fenella Fielding
1928 - Rance Howard
1934 - Jim Inhofe
1937 - Peter Cook
1938 - Gordon Lightfoot
1942 - Martin Scorsese
1943 - Lauren Hutton
1944 - Danny DeVito
1944 - John-David F. Bartoe
1944 - Rem Koolhaas
1944 - Tom Seaver
1945 - Elvin Hayes
1945 - Roland Joffé
1946 - Petra Burka
1947 - Traude Dierdorf
1949 - John Boehner
1949 - Nguy?n T?n Dung
1952 - Cyril Ramaphosa
1953 - Nada Malanima
1954 - Chopper Read
1955 - Yolanda Denise King
1955 - Edi Fitzroy
1958 - Mary Elizabeth Mastrantonio
1963 - Dylan Walsh
1964 - Susan Rice
1966 - Jeff Buckley
1966 - Sophie Marceau
1969 - Jean-Michel Saive
1971 - Michael Adams
1971 - David Ramsey
1971 - Svetlana Sudak
1972 - Leonard Roberts
1973 - Bernd Schneider
1973 - Aleksey Urmanov
1974 - Leslie Bibb
1978 - Tom Ellis
1978 - Rachel McAdams
1981 - Sarah Harding
1983 - Viva Bianca
1983 - Yannis Burusis
1983 - Harry Lloyd
1983 - Christopher Paolini
1984 - Park Han-byul
1986 - Nani
1986 - Greg Rutherford
1987 - Kat DeLuna
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