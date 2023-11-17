17 Kasım hangi burç? 17 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 17.11.2023 - 09:38

Güncelleme: 17.11.2023 - 09:38

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 17 Kasım hangi burç oluyor? 17 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 17 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 17 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

17 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?

17 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.

17 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1870 - İbnülemin Mahmut Kemal İnal



1939 - Aşık Mahsuni



Bugün doğan yabancı ünlüler:

9 - Vespasian

1019 - Sima Guang

1503 - Agnolo Bronzino

1612 - Dorgon

1749 - Nicolas Appert

1755 - XVIII. Louis

1765 - Étienne Jacques Joseph Macdonald

1790 - August Ferdinand Möbius

1831 - Manuel Antônio de Almeida

1866 - Voltairine de Cleyre

1867 - Henri Gouraud

1887 - Bernard Montgomery

1896 - Lev Vıgotski

1901 - Lee Strasberg

1902 - Eugene Wigner

1906 - Soichiro Honda

1911 - Christian Fouchet

1920 - Camillo Felgen

1921 - Albert Bertelsen

1922 - Stanley Cohen

1923 - Aristides Pereira

1925 - Rock Hudson

1927 - Fenella Fielding

1928 - Rance Howard

1934 - Jim Inhofe

1937 - Peter Cook

1938 - Gordon Lightfoot

1942 - Martin Scorsese

1943 - Lauren Hutton

1944 - Danny DeVito

1944 - John-David F. Bartoe

1944 - Rem Koolhaas

1944 - Tom Seaver

1945 - Elvin Hayes

1945 - Roland Joffé

1946 - Petra Burka

1947 - Traude Dierdorf

1949 - John Boehner

1949 - Nguy?n T?n Dung

1952 - Cyril Ramaphosa

1953 - Nada Malanima

1954 - Chopper Read

1955 - Yolanda Denise King

1955 - Edi Fitzroy

1958 - Mary Elizabeth Mastrantonio

1963 - Dylan Walsh

1964 - Susan Rice

1966 - Jeff Buckley

1966 - Sophie Marceau

1969 - Jean-Michel Saive

1971 - Michael Adams

1971 - David Ramsey

1971 - Svetlana Sudak

1972 - Leonard Roberts

1973 - Bernd Schneider

1973 - Aleksey Urmanov

1974 - Leslie Bibb

1978 - Tom Ellis

1978 - Rachel McAdams

1981 - Sarah Harding

1983 - Viva Bianca

1983 - Yannis Burusis

1983 - Harry Lloyd

1983 - Christopher Paolini

1984 - Park Han-byul

1986 - Nani

1986 - Greg Rutherford

1987 - Kat DeLuna