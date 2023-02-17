17 Şubat hangi burç? 17 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 09:00

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 09:00

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.





* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)





Peki, 17 Şubat hangi burç oluyor? 17 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 17 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 17 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

17 Şubat HANGİ BURÇ OLUYOR?

17 Şubat'ta doğan biri Kova burcu oluyor.

17 Şubat'ta HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1849 - Ebüzziya Tevfik Bey

1916 - Şahap Kocatopçu

1932 - Turan Oflazoğlu

1933 - Tahsin Yücel

1949 - Engin Varol, Türk ressam

1985 - Cemre Kemer

1991 - Burak Deniz

Bugün doğan yabancı ünlüler:

624 - Wu Zetian

1855 - Otto Liman von Sanders

1877 - André Maginot

1879 - Lou Marsh

1887 - Joseph Bech

1888 - Otto Stern

1889 - H. L. Hunt

1890 - Ronald Fisher

1914 - Arthur Kennedy

1929 - Alejandro Jodorowsky

1934 - Alan Bates

1951 - Amado Batista

1956 - Susumu Katsumata

1963 - Michael Jordan

1965 - Michael Bay

1968 - Giuseppe Signori

1969 - David Douillet

1974 - Jerry O'Connell

1981 - Paris Hilton

1981 - Joseph Gordon-Levitt

1982 - Adriano Leite Ribeiro