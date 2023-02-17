17 Şubat hangi burç? 17 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 17 Şubat'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 17 Şubat'ta doğan biri hangi burç olur? 17 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 17 Şubat hangi burç oluyor? 17 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 17 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 17 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
17 Şubat HANGİ BURÇ OLUYOR?
17 Şubat'ta doğan biri Kova burcu oluyor.
17 Şubat'ta HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1849 - Ebüzziya Tevfik Bey
1916 - Şahap Kocatopçu
1932 - Turan Oflazoğlu
1933 - Tahsin Yücel
1949 - Engin Varol, Türk ressam
1985 - Cemre Kemer
1991 - Burak Deniz
Bugün doğan yabancı ünlüler:
624 - Wu Zetian
1855 - Otto Liman von Sanders
1877 - André Maginot
1879 - Lou Marsh
1887 - Joseph Bech
1888 - Otto Stern
1889 - H. L. Hunt
1890 - Ronald Fisher
1914 - Arthur Kennedy
1929 - Alejandro Jodorowsky
1934 - Alan Bates
1951 - Amado Batista
1956 - Susumu Katsumata
1963 - Michael Jordan
1965 - Michael Bay
1968 - Giuseppe Signori
1969 - David Douillet
1974 - Jerry O'Connell
1981 - Paris Hilton
1981 - Joseph Gordon-Levitt
1982 - Adriano Leite Ribeiro
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