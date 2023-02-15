15 Şubat hangi burç? 15 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 15:16

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 15:16

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 15 Şubat hangi burç oluyor? 15 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 15 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 15 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

15 Şubat HANGİ BURÇ OLUYOR?

15 Şubat'ta doğan biri Kova burcu oluyor.

15 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1880 - Ali Sami Boyar

1886 - Mustafa Sabri Öney

1923 - Kemal Karpat

1926 - Doğan Güreş

1932 - Seyyid Ahmet Arvâsî

1938 - Vasıf Öngören

1940 - İsmail Cem İpekçi

1944 - Zeynel Abidin Erdem

1946 - Zeynep Oral

1949 - Esat Oktay Yıldıran

1952 - Sezai Aydın

1963 - İsa Gök

1963 - Oğuz Çetin

1965 - Metin Üstündağ

1992 - İdo Tatlıses

Bugün doğan yabancı ünlüler:



1564 - Galileo Galilei

1710 - XV. Louis

1724 - Peter von Biron

1748 - Jeremy Bentham

1751 - Johann Heinrich Wilhelm Tischbein

1780 - Alfred Edward Chalon

1811 - Domingo Faustino Sarmiento

1817 - Charles-François Daubign

1820 - Susan B. Anthony

1826 - Johnstone Stoney

1836 - Matsudaira Katamori

1840 - Titu Maiorescu

1841 - Campos Sale

1845 - Elihu Root

1856 - Emil Kraepelin

1861 - Charles Edouard Guillaume

1861 - Alfred North Whitehead

1873 - Hans von Euler-Chelpin

1874 - Ernest Shackleton

1898 - Toto

1899 - Georges Auric

1907 - Cesar Romero

1945 - Douglas Hofstadter

1947 - Rusty Hamer

1947 - Wenche Myhre

1949 - Anneli Saaristo

1950 - Tsui Hark

1951 - Jadwiga Jankowska-Ciesla

1951 - Jane Seymour

1953 - Miloslav Ransdorf

1954 - Matt Groening

1964 - Chris Farley

1969 - Birdman

1971 - Alex Borstein

1971 - Renée O'Connor

1974 - Miranda July

1974 - Alexander Wurz

1975 - Natik Ahund

1984 - Francesca Ferretti

1986 - Valeri Bojinov

1986 - Ami Koshimizu

1986 - Michelle Lewin

1988 - Rui Patrício

1989 - Ziomara Morrison

1990 - Callum Turner

1991 - Ángel Sepúlveda

1993 - Ravi, Güney Koreli rapçi,

1995 - Megan Thee Stallion