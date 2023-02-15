15 Şubat hangi burç? 15 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 15 Şubat'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 15 Şubat'ta doğan biri hangi burç olur? 15 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 15 Şubat hangi burç oluyor? 15 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 15 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 15 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
15 Şubat HANGİ BURÇ OLUYOR?
15 Şubat'ta doğan biri Kova burcu oluyor.
15 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1880 - Ali Sami Boyar
1886 - Mustafa Sabri Öney
1923 - Kemal Karpat
1926 - Doğan Güreş
1932 - Seyyid Ahmet Arvâsî
1938 - Vasıf Öngören
1940 - İsmail Cem İpekçi
1944 - Zeynel Abidin Erdem
1946 - Zeynep Oral
1949 - Esat Oktay Yıldıran
1952 - Sezai Aydın
1963 - İsa Gök
1963 - Oğuz Çetin
1965 - Metin Üstündağ
1992 - İdo Tatlıses
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1564 - Galileo Galilei
1710 - XV. Louis
1724 - Peter von Biron
1748 - Jeremy Bentham
1751 - Johann Heinrich Wilhelm Tischbein
1780 - Alfred Edward Chalon
1811 - Domingo Faustino Sarmiento
1817 - Charles-François Daubign
1820 - Susan B. Anthony
1826 - Johnstone Stoney
1836 - Matsudaira Katamori
1840 - Titu Maiorescu
1841 - Campos Sale
1845 - Elihu Root
1856 - Emil Kraepelin
1861 - Charles Edouard Guillaume
1861 - Alfred North Whitehead
1873 - Hans von Euler-Chelpin
1874 - Ernest Shackleton
1898 - Toto
1899 - Georges Auric
1907 - Cesar Romero
1945 - Douglas Hofstadter
1947 - Rusty Hamer
1947 - Wenche Myhre
1949 - Anneli Saaristo
1950 - Tsui Hark
1951 - Jadwiga Jankowska-Ciesla
1951 - Jane Seymour
1953 - Miloslav Ransdorf
1954 - Matt Groening
1964 - Chris Farley
1969 - Birdman
1971 - Alex Borstein
1971 - Renée O'Connor
1974 - Miranda July
1974 - Alexander Wurz
1975 - Natik Ahund
1984 - Francesca Ferretti
1986 - Valeri Bojinov
1986 - Ami Koshimizu
1986 - Michelle Lewin
1988 - Rui Patrício
1989 - Ziomara Morrison
1990 - Callum Turner
1991 - Ángel Sepúlveda
1993 - Ravi, Güney Koreli rapçi,
1995 - Megan Thee Stallion
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