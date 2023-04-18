18 Nisan hangi burç? 18 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 18 Nisan'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 18 Nisan'da doğan biri hangi burç olur? 18 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 18 Nisan hangi burç oluyor? 18 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 18 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 18 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
18 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
18 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.
18 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1590 - I. Ahmed
1905 - Yavuz Abadan
1942 - Tınaz Titiz
1943 - Zeki Alasya
1951 - Barış Pirhasan
1967 - Mesut Yar
1968 - Murat Kekilli
1969 - Serdar Deniz
1975 - Kerim Tekin
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1905 - George H. Hitchings
1907 - Miklós Rózsa
1940 - Joseph L. Goldstein
1976 - Melissa Joan Hart
1981 - Derrick Obasohan
1985 - Rachel Renee Smith
1994 - Moises Arias
1996 - Aleksey Jigalkoviç
1997 - Donny van de Beek
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