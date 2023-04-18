18 Nisan hangi burç? 18 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 18.04.2023 - 09:20

Güncelleme: 18.04.2023 - 09:20

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 18 Nisan hangi burç oluyor? 18 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 18 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 18 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

18 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

18 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.

18 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1590 - I. Ahmed

1905 - Yavuz Abadan

1942 - Tınaz Titiz

1943 - Zeki Alasya

1951 - Barış Pirhasan

1967 - Mesut Yar

1968 - Murat Kekilli

1969 - Serdar Deniz

1975 - Kerim Tekin

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1905 - George H. Hitchings

1907 - Miklós Rózsa

1940 - Joseph L. Goldstein

1976 - Melissa Joan Hart

1981 - Derrick Obasohan

1985 - Rachel Renee Smith

1994 - Moises Arias

1996 - Aleksey Jigalkoviç

1997 - Donny van de Beek



