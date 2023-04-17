17 Nisan hangi burç? 17 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 17.04.2023 - 09:23

Güncelleme: 17.04.2023 - 09:23

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 17 Nisan hangi burç oluyor? 17 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 17 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 17 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

17 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

17 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.

17 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1890 - Cevat Şakir Kabaağaçlı

1903 - Ayşe Saffet Alpar

1937 - Tugay Toksöz

1963 - Özer Kızıltan

1970 - Erkan Sarıyıldı

1980 - Caner Cindoruk

1981 - Umut Kurt

1992 - Emrah Başsan

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:



1918 - William Holden

1924 - İsmet Giritli

1959 - Sean Bean

1974 - Mikael Åkerfeldt

1974 - Victoria Beckham

1980 - Fabián Andrés Vargas Rivera

1985 - Jo-Wilfried Tsonga