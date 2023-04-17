17 Nisan hangi burç? 17 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 17 Nisan'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 17 Nisan'da doğan biri hangi burç olur? 17 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 17 Nisan hangi burç oluyor? 17 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 17 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 17 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
17 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
17 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.
17 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1890 - Cevat Şakir Kabaağaçlı
1903 - Ayşe Saffet Alpar
1937 - Tugay Toksöz
1963 - Özer Kızıltan
1970 - Erkan Sarıyıldı
1980 - Caner Cindoruk
1981 - Umut Kurt
1992 - Emrah Başsan
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1918 - William Holden
1924 - İsmet Giritli
1959 - Sean Bean
1974 - Mikael Åkerfeldt
1974 - Victoria Beckham
1980 - Fabián Andrés Vargas Rivera
1985 - Jo-Wilfried Tsonga
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