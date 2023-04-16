Parayı sürekli kendine çekiyorlar! Zengin olmak için doğmuş 4 burç

Yayınlanma: 16.04.2023 - 23:47

Güncelleme: 16.04.2023 - 23:47

Para enerjisini çeken burçlar yapılan bir araştırmayla ortaya çıktı. Posta'da yer alan bir içerikte; Zengin olarak dünyaya gelmiş 4 burçla ilgili detaylar paylaşıldı. İşte o burçlar.

AKREP BURCU

Akrep'in zengin olma şansına tutku ve sezgi yardımcı olur. Akrep para ve bolluk enerjisini kendisine çeken burçlardan biridir. Akrep insanları parayı dönüştürücü ve kontrol edici bir güç olarak görürler.

Akrepler, paranın gösterdiği güçten daha çok etkilenir. Çalışmak ve kararlılık esastır, ancak bunlar denklemin sadece yarısıdır.

Hayatlarının bir döneminde mutlaka parayı bulurlar.

Akrep burcu zenginler: Apple’ın kurucusu Steve Jobs’un eski eşi Laurene Powell Jobs, Çin’in en zengin iş insanı olarak bilinen Wang Jianlin ve Microsoft’un kurucusu Bill Gates de Akrep burcu.

NEGATİF ETKİLER: Tutkularına yeni düşerek para kaybettiren gündelik zevklerinin peşinden koşan Akrep burcu, para enerjisinden mahrum kalabilir. AKREP BURCU

Akrep'in zengin olma şansına tutku ve sezgi yardımcı olur. Akrep para ve bolluk enerjisini kendisine çeken burçlardan biridir. Akrep insanları parayı dönüştürücü ve kontrol edici bir güç olarak görürler.

Akrepler, paranın gösterdiği güçten daha çok etkilenir. Çalışmak ve kararlılık esastır, ancak bunlar denklemin sadece yarısıdır.

Hayatlarının bir döneminde mutlaka parayı bulurlar.

Akrep burcu zenginler: Apple’ın kurucusu Steve Jobs’un eski eşi Laurene Powell Jobs, Çin’in en zengin iş insanı olarak bilinen Wang Jianlin ve Microsoft’un kurucusu Bill Gates de Akrep burcu.

NEGATİF ETKİLER: Tutkularına yeni düşerek para kaybettiren gündelik zevklerinin peşinden koşan Akrep burcu, para enerjisinden mahrum kalabilir.

BOĞA BURCU

Boğa, hayatı boyunca servet biriktirmeye çalışır çünkü zenginlik onlara büyük bir istikrar düzeyi sağlar. Boğa, pragmatik karakterlerinden dolayı güvenilir, istikrarlı ve tipik olarak mali açıdan mükemmeldir

Boğalar, banka hesaplarının nakitle dolup taşmasına izin veren mali koruyuculardır. Para onlara akar, aktıkça onlarda paralarını saklarlar.

Zevk ve sefa tutkunu olarak bilinirler, aslında dikkatli bir şekilde para harcarlar. Bu onların daha zengin olmasını kolaylaştırır.

Boğa burcu zengin ünlüler: Kraliçe II. Elizabeth, Janet Jackson, George Clooney, Gigi Hadid ve Gal Godot, Jessica Alba, Adelle gibi birçok ünlü Boğa burcudur

NEGATİF ETKİLER: Boğa burcu genellikle sabit ve kararlı bir yapıdadır ancak hedefine odaklanamayan, kararsız Boğa burçları para enerjisini yakalayamaz.

OĞLAK BURCU

Oğlak , Forbes sıralamasında temsil edilen bu burçtaki kadınlar arasında ortalama net değeri 2,2 milyar dolar olan en zengin astrolojik işaretler listesinin başında yer alıyor.

Evet, oğlak parayı kendine çeker.

Oğlak'lar, mükemmel bir servetle doğarlar ve çok para kazanmak için birçok fırsata sahiptirler

Oğlak para kazanmada iyidir ve para biriktirmede mükemmeldir. Yatırım konusunda keskin bir zihne sahipler ve yağmurlu bir gün için kenara para ayırmayı gerçekten seviyorlar. Oğlak burcu bir doların değerini bilir ve buna "ihtiyaç duymasalar" bile kupon vermeyi ve para biriktirmeyi sever.

Oğlak burcu zenginler: Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, Rus girişimci Vladimir Potanin, New York Ulusal Bankası başkanı Joseph Safra, Amerika Eski Başkanı Donald Trump

NEGATİF ETKİLER: Oğlak burcu, başarısız olmaktan korkabilir bu onun zengin olmasındaki en büyük engeldir. Korkularını aşmış, özgüvenli bir oğlak para enerjisini kendine çeker.

KOVA BURCU

Kovalar analitik zekaları sayesinde parayı doğru değerlendirirler ve ağır maaşlı işlerle ilgilenmeseler bile her zaman fonları yönetmenin bir yolunu bulurlar

Kovalar biraz dikkatsiz olsalar da, finansal seçimlerini yapma konusunda oldukça titizdirler.

Bu insanlar zengin olarak doğmazlar ama onların yeniliklere olan merakı ve çalışma azmi para enerjisinin kendileri dönmesini sağlar. Ayrıca Kova'lar o kadar çok çalışırlar ki sonunda akranlarının çoğundan çok daha fazlasını başarırlar.

Kova burcu zenginler: İş adamı Michael Bloomberg, Paul Allen (Microsoft'un kurucu ortağı)

NEGATİF ETKİLER: Kovalar fazla takıntılı olabilir. Bu iş yönünden ona para getirmeyecek bir konuysa kendisine akan para enerjisini gözden kaçırabilirler