19 Aralık hangi burç? 19 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 19 Aralık'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 19 Aralık'ta doğan biri hangi burç olur? 19 Aralık'ta hangi ünülüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 19 Aralık hangi burç oluyor? 19 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 19 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 19 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
19 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?
19 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.
19 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1909 - Mustafa Çakmak
1926 - Fikret Otyam
1944 - Verda Erman
1956 - Suzan Aksoy
1957 - Hasan Atilla Uğur
1973 - Müge Anlı
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1683 - V. Felipe
1852 - Albert Abraham Michelson
1903 - George Davis Snell
1941 - Maurice White
1944 - William Christie
1969 - Aziza Mustafa Zadeh
1975 - Jeremy Soule
1985 - Lady Sovereign
1986 - Lazaros Christodoulopoulos
1987 - Ronan Farrow
1991 - Sumire Uesaka
1992 - Iker Muniain
1994 - M'Baye Niang
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