19 Aralık hangi burç? 19 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?

19 Aralık 2022 Pazartesi, 13:24

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 19 Aralık hangi burç oluyor? 19 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 19 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 19 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

19 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?

19 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.

19 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1909 - Mustafa Çakmak

1926 - Fikret Otyam

1944 - Verda Erman

1956 - Suzan Aksoy

1957 - Hasan Atilla Uğur

1973 - Müge Anlı

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1683 - V. Felipe

1852 - Albert Abraham Michelson

1903 - George Davis Snell

1941 - Maurice White

1944 - William Christie

1969 - Aziza Mustafa Zadeh

1975 - Jeremy Soule

1985 - Lady Sovereign

1986 - Lazaros Christodoulopoulos

1987 - Ronan Farrow

1991 - Sumire Uesaka

1992 - Iker Muniain

1994 - M'Baye Niang