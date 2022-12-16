16 Aralık hangi burç? 16 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?

16 Aralık 2022 Cuma, 10:23

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.





* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 16 Aralık hangi burç oluyor? 16 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 16 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 16 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

16 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?

16 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.

16 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1946 - Zerrin Arbaş

1946 - Ümit Meriç

1951 - Aykut Barka

1951 - Ahmet Eşref Fakıbaba

1964 - Celal Kadri Kınoğlu

1971 - Seyhan Kurt

1972 - Belma Canciğer

1994 - Hasan Hüseyin Acar

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1485 - Aragonlu Catherine

1775 - François-Adrien Boieldieu

1882 - Zoltán Kodály

1917 - Sir Arthur C. Clarke

1943 - Steven Bochco

1946 - Benny Andersson

1947 - Ben Cross

1949 - Leons Briedis

1961 - Bill Hicks

1962 - Maruschka Detmers

1963 - James Mangold

1969 - Adam Riess

1971 - Paul van Dyk

1973 - Scott Storch

1988 - Anna Popplewell

1994 - Genki Yamada

1994 - José Rodríguez Martínez

1997 - Zara Larsson























