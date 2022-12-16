16 Aralık hangi burç? 16 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 16 Aralık'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 16 Aralık'ta doğan biri hangi burç olur? 16 Aralık'ta hangi ünülüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 16 Aralık hangi burç oluyor? 16 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 16 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 16 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
16 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?
16 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.
16 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1946 - Zerrin Arbaş
1946 - Ümit Meriç
1951 - Aykut Barka
1951 - Ahmet Eşref Fakıbaba
1964 - Celal Kadri Kınoğlu
1971 - Seyhan Kurt
1972 - Belma Canciğer
1994 - Hasan Hüseyin Acar
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1485 - Aragonlu Catherine
1775 - François-Adrien Boieldieu
1882 - Zoltán Kodály
1917 - Sir Arthur C. Clarke
1943 - Steven Bochco
1946 - Benny Andersson
1947 - Ben Cross
1949 - Leons Briedis
1961 - Bill Hicks
1962 - Maruschka Detmers
1963 - James Mangold
1969 - Adam Riess
1971 - Paul van Dyk
1973 - Scott Storch
1988 - Anna Popplewell
1994 - Genki Yamada
1994 - José Rodríguez Martínez
1997 - Zara Larsson
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