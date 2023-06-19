19 Haziran hangi burç? 19 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 19.06.2023 - 09:32

Güncelleme: 19.06.2023 - 09:32

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 19 Haziran hangi burç oluyor? 19 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 19 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 19 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

19 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

19 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.

19 HAZİRAN’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1928 - Bahaeddin Özkişi

1939 - Ferdi Merter

1967 - Ziya Kürküt

1970 - Ahmet Büke

1971 - Ali Ercoşkun

1974 - Bülent Ataman

1976 - Alişan

1984 - Birce Akalay

1988 - Şafak Pekdemir

1995 - Deniz Aygül

1998 - Viktoriya Zeynep Güneş

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1897 - Cyril Hinshelwood

1906 - Ernst Boris Chain

1910 - Paul Flory

1945 - Aung San Suu Kyi

1970 - Rahul Gandhi

1972 - Jean Dujardin

1975 - Dennis Crowley

1979 - José Kléberson

1985 - José Sosa

1986 - Ragnar Sigur?sson

1994 - Miguel Cardoso

1996 - Lorenzo Pellegrini

1998 - José Luis Rodríguez