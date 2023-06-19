Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
19 Haziran hangi burç? 19 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 19 Haziran'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 19 Haziran'da doğan biri hangi burç olur? 19 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 19 Haziran hangi burç oluyor? 19 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 19 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 19 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
19 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
19 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.
19 HAZİRAN’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1928 - Bahaeddin Özkişi
1939 - Ferdi Merter
1967 - Ziya Kürküt
1970 - Ahmet Büke
1971 - Ali Ercoşkun
1974 - Bülent Ataman
1976 - Alişan
1984 - Birce Akalay
1988 - Şafak Pekdemir
1995 - Deniz Aygül
1998 - Viktoriya Zeynep Güneş
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1897 - Cyril Hinshelwood
1906 - Ernst Boris Chain
1910 - Paul Flory
1945 - Aung San Suu Kyi
1970 - Rahul Gandhi
1972 - Jean Dujardin
1975 - Dennis Crowley
1979 - José Kléberson
1985 - José Sosa
1986 - Ragnar Sigur?sson
1994 - Miguel Cardoso
1996 - Lorenzo Pellegrini
1998 - José Luis Rodríguez
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