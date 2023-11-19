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19 Kasım hangi burç? 19 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 19 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 19 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 19 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2023 - 09:20
19 Kasım hangi burç? 19 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
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Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir. 

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken) 

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 19 Kasım hangi burç oluyor? 19 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 19 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 19 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

19 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR? 

19 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.

19 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1912 - İsmail Baha Sürelsan

1919 - Vahit Melih Halefoğlu

1934 - Nurten İnnap

1936 - Süleyman Turan

1953 - Zübeyde Seven Turan

1962 - Faruk Özlü

1969 - Ertuğrul Sağlam

1979 - Melike Öcalan

1986 - Açelya Topaloğlu

1993 - Kerim Frei

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1462 - Go-Kashiwabara

1600 - I. Charles

1711 - Mihail Lomonosov

1770 - Bertel Thorvaldsen

1810 - August Willich

1831 - James A. Garfield

1833 - Wilhelm Dilthey

1843 - Richard Avenarius

1859 - Mihail Ippolitov-Ivanov

1875 - Mihail Kalinin

1877 - Giuseppe Volpi

1887 - James B. Sumner

1888 - Jose Raul Capablanca

1894 - Américo Tomás

1896 - Georgi Jukov

1898 - Arthur Von Hippel

1899 - Ebu'l-Kasım Hoyî

1899 - Allen Tate

1900 - Anna Seghers

1909 - Peter F. Drucker

1912 - George Emil Palade

1915 - Earl Wilbur Sutherland

1917 - İndira Gandhi

1924 - William Russell

1924 - Knut Steen

1925 - Zygmunt Bauman

1933 - Larry King

1934 - Kurt Hamrin

1934 - Valentin İvanov

1935 - Reşad Halife

1936 - Yuan T. Lee

1938 - Ted Turner

1939 - Emil Constantinescu

1942 - Dan Haggerty

1942 - Calvin Klein

1954 - Kathleen Quinlan

1954 - Abdülfettah el-Sisi

1955 - Sam Hamm

1956 - Eileen Collins

1957 - Ofra Haza

1958 - Isabella Blow

1958 - Algirdas Butkevicius

1958 - Charlie Kaufman

1959 - Allison Janney

1959 - Steve Lightle

1961 - Meg Ryan

1962 - Jodie Foster

1964 - Jung Jin-young

1965 - Laurent Blanc

1966 - Ingelin Angerborn

1966 - Jason Scott Lee

1969 - Philippe Adams

1969 - Erika Alexander

1969 - Richard Virenque

1971 - Justin Chancellor

1975 - Sushmita Sen

1976 - Jack Dorsey

1978 - Vera Pospíšilová-Cechlová

1980 - Vladimir Radmanovic

1980 - Rodrigo Barbosa Tabata

1983 - Adam Driver

1985 - Chris Eagles

1986 - Milan Smiljanic

1989 - Tyga

1993 - Suso

1994 - Ibrahima M'baye

1999 - Yevgeniya Medvedeva


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