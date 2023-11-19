Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
19 Kasım hangi burç? 19 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 19 Kasım'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 19 Kasım'da doğan biri hangi burç olur? 19 Kasım'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 19 Kasım hangi burç oluyor? 19 Kasım'da doğan kişi hangi burç olur? 19 Kasım'da hangi ünlüler doğdu? 19 Kasım'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
19 KASIM HANGİ BURÇ OLUYOR?
19 Kasım'da doğan biri Akrep burcu oluyor.
19 KASIM'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1912 - İsmail Baha Sürelsan
1919 - Vahit Melih Halefoğlu
1934 - Nurten İnnap
1936 - Süleyman Turan
1953 - Zübeyde Seven Turan
1962 - Faruk Özlü
1969 - Ertuğrul Sağlam
1979 - Melike Öcalan
1986 - Açelya Topaloğlu
1993 - Kerim Frei
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1462 - Go-Kashiwabara
1600 - I. Charles
1711 - Mihail Lomonosov
1770 - Bertel Thorvaldsen
1810 - August Willich
1831 - James A. Garfield
1833 - Wilhelm Dilthey
1843 - Richard Avenarius
1859 - Mihail Ippolitov-Ivanov
1875 - Mihail Kalinin
1877 - Giuseppe Volpi
1887 - James B. Sumner
1888 - Jose Raul Capablanca
1894 - Américo Tomás
1896 - Georgi Jukov
1898 - Arthur Von Hippel
1899 - Ebu'l-Kasım Hoyî
1899 - Allen Tate
1900 - Anna Seghers
1909 - Peter F. Drucker
1912 - George Emil Palade
1915 - Earl Wilbur Sutherland
1917 - İndira Gandhi
1924 - William Russell
1924 - Knut Steen
1925 - Zygmunt Bauman
1933 - Larry King
1934 - Kurt Hamrin
1934 - Valentin İvanov
1935 - Reşad Halife
1936 - Yuan T. Lee
1938 - Ted Turner
1939 - Emil Constantinescu
1942 - Dan Haggerty
1942 - Calvin Klein
1954 - Kathleen Quinlan
1954 - Abdülfettah el-Sisi
1955 - Sam Hamm
1956 - Eileen Collins
1957 - Ofra Haza
1958 - Isabella Blow
1958 - Algirdas Butkevicius
1958 - Charlie Kaufman
1959 - Allison Janney
1959 - Steve Lightle
1961 - Meg Ryan
1962 - Jodie Foster
1964 - Jung Jin-young
1965 - Laurent Blanc
1966 - Ingelin Angerborn
1966 - Jason Scott Lee
1969 - Philippe Adams
1969 - Erika Alexander
1969 - Richard Virenque
1971 - Justin Chancellor
1975 - Sushmita Sen
1976 - Jack Dorsey
1978 - Vera Pospíšilová-Cechlová
1980 - Vladimir Radmanovic
1980 - Rodrigo Barbosa Tabata
1983 - Adam Driver
1985 - Chris Eagles
1986 - Milan Smiljanic
1989 - Tyga
1993 - Suso
1994 - Ibrahima M'baye
1999 - Yevgeniya Medvedeva
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