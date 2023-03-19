19 Mart hangi burç? 19 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 09:16

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 09:16

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 17 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 19 Mart hangi burç oluyor? 19 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 19 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 19 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

19 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?

19 Mart'ta doğan biri Balık burcu oluyor.

19 MART'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1894 - Sabiha Sultan

1924 - Abdullah Gegiç

1936 - Güner Sümer

1938 - Dinçer Sümer

1964 - Mesut Bakkal

1971 - Faruk Beşok

1973 - Tolga Tekin

1979 - Hidayet Türkoğlu

1979 - Lara

1979 - Rıza Kocaoğlu

1981 - Burcu Çetinkaya

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1888 - Josef Albers

1931 - Emma Andijewska

1933 - Philip Roth

1936 - Ursula Andress

1955 - Bruce Willis

1963 - Mary Scheer

1976 - Andre Miller

1976 - Alessandro Nesta

1978 - Lenka

1979 - Hristos Paçacoglu

1981 - Kolo Touré

1982 - Brad Jones

1985 - Yolanthe Cabau

1987 - Miloš Teodosic

1991 - Aleksandr Kokorin

1993 - Hakim Ziyech