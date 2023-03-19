19 Mart hangi burç? 19 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 19 Mart'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 19 Mart'ta doğan biri hangi burç olur? 19 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 17 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 19 Mart hangi burç oluyor? 19 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 19 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 19 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
19 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?
19 Mart'ta doğan biri Balık burcu oluyor.
19 MART'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1894 - Sabiha Sultan
1924 - Abdullah Gegiç
1936 - Güner Sümer
1938 - Dinçer Sümer
1964 - Mesut Bakkal
1971 - Faruk Beşok
1973 - Tolga Tekin
1979 - Hidayet Türkoğlu
1979 - Lara
1979 - Rıza Kocaoğlu
1981 - Burcu Çetinkaya
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1888 - Josef Albers
1931 - Emma Andijewska
1933 - Philip Roth
1936 - Ursula Andress
1955 - Bruce Willis
1963 - Mary Scheer
1976 - Andre Miller
1976 - Alessandro Nesta
1978 - Lenka
1979 - Hristos Paçacoglu
1981 - Kolo Touré
1982 - Brad Jones
1985 - Yolanthe Cabau
1987 - Miloš Teodosic
1991 - Aleksandr Kokorin
1993 - Hakim Ziyech
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