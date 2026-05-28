İl başkanları ‘örgüt genel başkanı seçsin’ çağrısına ne diyor?: ‘Seçim tecrübemiz var, yapalım’

CHP’nin seçilmiş lideri Özgür Özel, mahkeme kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’na “2 milyon üyeyle genel başkan seçelim” çağrısı yaptı. Çağrıya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan partinin bazı il başkanları, hem yerel seçim döneminde hem de Cumhurbaşkanı Adaylığı için yaptıkları örgüt denetimindeki ön seçimleri anımsattı. İkisinde de kısa sürede illere sandık kurulduğunu ve üyelerin kimlik kartları ile ıslak imzaları eşliğinde seçim gerçekleştirildiğini belirten başkanlar “Bu konuda tecrübemiz var. Benzer bir seçimi hızla yapabiliriz. Hemen il başkanlıklarında, ilçelerde sandıkları kurarız. Seçimleri takip edecek kurullar da oluşturulur. Buna göre de bir seçimi gerçekleştirir ve kurultaya bir genel başkan öneririz” dedi.

‘POLİS BASKINI HERKESİ RAHATSIZ ETTİ’

Şu ana kadar Kılıçdaroğlu kanadından kendilerine bir telefon gelmediğini söyleyen başkanlar “Bazı ilçe başkanlarımız çeşitli kişilerden telefon aldığını söyledi ama bunun dışında bir telefon yok. Fakat tüm üyelere ‘Parti kültürüne uygun davranın’ şeklinde bir mesaj gönderildi. Ortada ihraç, disiplin iddiaları konuşuluyor. Şu an göreve getirilen yönetimin tek görevi partiyi kurultaya götürmek olmalı. Buna göre hareket etmeliler” ifadelerini kullandı.

Parti üyelerinin gelişmelere nasıl baktığını da değerlendiren başkanlar “Herkesi en çok rahatsız eden partimizin polisle basılması. Taban buna çok tepkili” görüşünü paylaştı. Beklentilerinin en kısa sürede yapılacak bir kurultay olduğunu söyleyen başkanlar “CHP’de üyelerimizin çoğunluğunun desteği seçilmiş yönetime. CHP’nin başında seçilmiş biri olmalı. Kim gelmek istiyorsa, seçimle gelmeli. CHP mahkeme kararıyla yönetilmez. Bunun için sorunları çözecek formül, 45 gün içinde kurultayın yapılmasıdır” diye konuştu. Başkanlar ayrıca, olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplanması ihtimaline ilişkin “Delegelerle zaten hep temas halindeyiz. Bayramdan sonra yapılacak bir çağrıyla kısa bir sürede imza toplanır” dedi.

‘TÜZÜĞE UYGUN DEĞİL’

CHP’de Özel yönetimi bu çağrıyı yaparken, Kılıçdaroğlu kanadı “üyelerle seçimin tüzükte olmadığını” belirtiyor. Bu nedenle mahkeme kararıyla göreve getirilen yönetim “Genel başkan kurultayda seçilir. Uygulaması mümkün olmayan bir çağrı” yanıtını veriyor.