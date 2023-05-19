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19 Mayıs hangi burç? 19 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?

Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 19 Mayıs'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 19 Mayıs'ta doğan biri hangi burç olur? 19 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2023 - 09:23
19 Mayıs hangi burç? 19 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
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Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir. 

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken) 

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 19 Mayıs hangi burç oluyor? 19 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 19 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 19 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

19 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR? 

19 Mayıs'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.

19 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1881 - Mustafa Kemal Atatürk

1910 - Burhan Arpad

1911 - Ahmet Orhan Arda

1954 - Gürbüz Çapan

1954 - Nükhet Duru

1962 - Serpil Çakmaklı

1972 - Özcan Deniz

1973 - Bülent İnal

1973 - Servet Kocakaya

1975 - Ozan Güven

1979 - Koray Avcı

1979 - Aysu Baçeoğlu

1981 - Doğukan Manço

1983 - Yağmur Atacan

1985 - Yavuz Özkan

1988 - Can Bozok

2002 - Başar Oktar

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1925 - Malcolm X

1925 - Pol Pot

1975 - Kentaro Sakai

1976 - Kevin Garnett

1977 - Manuel Almunia

1979 - Andrea Pirlo

1979 - Diego Forlán

1990 - Víctor Ibarbo

1991 - Álvaro Giménez

1994 - Carlos Guzmán

1994 - Gabriela Guimarães

1996 - Sarah Grey


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