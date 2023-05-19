Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
19 Mayıs hangi burç? 19 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 19 Mayıs'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 19 Mayıs'ta doğan biri hangi burç olur? 19 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 19 Mayıs hangi burç oluyor? 19 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 19 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 19 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
19 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?
19 Mayıs'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.
19 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1881 - Mustafa Kemal Atatürk
1910 - Burhan Arpad
1911 - Ahmet Orhan Arda
1954 - Gürbüz Çapan
1954 - Nükhet Duru
1962 - Serpil Çakmaklı
1972 - Özcan Deniz
1973 - Bülent İnal
1973 - Servet Kocakaya
1975 - Ozan Güven
1979 - Koray Avcı
1979 - Aysu Baçeoğlu
1981 - Doğukan Manço
1983 - Yağmur Atacan
1985 - Yavuz Özkan
1988 - Can Bozok
2002 - Başar Oktar
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1925 - Malcolm X
1925 - Pol Pot
1975 - Kentaro Sakai
1976 - Kevin Garnett
1977 - Manuel Almunia
1979 - Andrea Pirlo
1979 - Diego Forlán
1990 - Víctor Ibarbo
1991 - Álvaro Giménez
1994 - Carlos Guzmán
1994 - Gabriela Guimarães
1996 - Sarah Grey
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