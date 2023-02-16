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Günlük Burç Yorumları: 17 Şubat Perşembe Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 17 Şubat Perşembe Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 19:00

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Oldukça soğukkanlı olduğunuz bir gün sevgili oğlaklar. Her konuya profesyonel yaklaşmanız ve ciddi tavırlarınız insanları itiyor. Bugün karşınıza çıkan kişiler sizin için uzun vadeli etki yaratacak kişiler olabilir. Duyguları anlamaya çalışın. Korkularınızı yenmelisiniz.



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