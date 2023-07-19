Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
19 Temmuz hangi burç? 19 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 19 Temmuz'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 19 Temmuz'da doğan biri hangi burç olur? 19 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 19 Temmuz hangi burç oluyor? 19 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 19 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 19 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
19 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?
19 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.
19 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1951 - Selahattin Taşdöğen
1982 - İpek Özkök
1986 - Deniz Celiloğlu
1990 - Ebru Ünlü
1991 - Eray İşcan
Bugün doğan yabancı ünlüler:
810 - Buhârî
1223 - I. Baybars
1814 - Samuel Colt1916)
1890 - II. Georgios
1891 - Eugen Müller
1894 - Percy Spencer
1921 - Rosalyn Sussman Yalow
1971 - Vitaliy Kliçko
1973 - Aílton Gonçalves da Silva
1983 - Vjekoslav Tomic
1985 - Tobias Werner
1988 - Kevin Großkreutz
1989 - Norberto Murara Neto
1994 - Michael Frey
1995 - Manuel Akanji
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