19 Temmuz hangi burç? 19 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 19.07.2023 - 09:31

Güncelleme: 19.07.2023 - 09:31

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 19 Temmuz hangi burç oluyor? 19 Temmuz'da doğan kişi hangi burç olur? 19 Temmuz'da hangi ünlüler doğdu? 19 Temmuz'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

19 TEMMUZ HANGİ BURÇ OLUYOR?

19 Temmuz'da doğan biri Yengeç burcu oluyor.

19 TEMMUZ’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1951 - Selahattin Taşdöğen

1982 - İpek Özkök

1986 - Deniz Celiloğlu

1990 - Ebru Ünlü

1991 - Eray İşcan

Bugün doğan yabancı ünlüler:

810 - Buhârî

1223 - I. Baybars

1814 - Samuel Colt1916)

1890 - II. Georgios

1891 - Eugen Müller

1894 - Percy Spencer

1921 - Rosalyn Sussman Yalow

1971 - Vitaliy Kliçko

1973 - Aílton Gonçalves da Silva

1983 - Vjekoslav Tomic

1985 - Tobias Werner

1988 - Kevin Großkreutz

1989 - Norberto Murara Neto

1994 - Michael Frey

1995 - Manuel Akanji