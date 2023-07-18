Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Temmuz Çarşamba Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Son zamanlarda ilişkilerinizde yaşadığınız güven sorunları, tüm insanlara karşı güveninizi kaybetmenize sebep olmuş olabilir. Fazla hassas düşünmeyin. Sizi düşündüren ve yıpratan insanları hayatınızdan çıkartmak için fazla geç kalmayın.
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