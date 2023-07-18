Günlük Burç Yorumları: 19 Temmuz Çarşamba Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 18 Temmuz 2023 - 18:21

Güncelleme: 18 Temmuz 2023 - 18:21

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Son zamanlarda ilişkilerinizde yaşadığınız güven sorunları, tüm insanlara karşı güveninizi kaybetmenize sebep olmuş olabilir. Fazla hassas düşünmeyin. Sizi düşündüren ve yıpratan insanları hayatınızdan çıkartmak için fazla geç kalmayın.