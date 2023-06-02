Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
2 Haziran hangi burç? 2 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 2 Haziran'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 2 Haziran'da doğan biri hangi burç olur? 2 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 2 Haziran hangi burç oluyor? 2 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 2 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 2 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
2 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
2 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.
2 HAZİRAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1913 - Emin Barın
1941 - Ünal Aysal
1948 - Recep Yazıcıoğlu
1952 - Mehmet Yurdadön
1962 - Ahmet Arslan
1966 - Eda Özülkü
1966 - Turgut Dibek
1970 - Gökhan Kırdar
1975 - Ersin Düzen
1993 - Melis Sezer
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1305 - Ebu Said Bahadır
1535 - XI. Leo
1731 - Martha Washington
1857 - Karl Adolph Gjellerup
1949 - Tommy Mandel
1976 - Earl Boykins
1988 - Sergio Agüero
1989 - Freddy Adu
1990 - Oliver Baumann
1992 - Pajtim Kasami
1993 - Adam Taggart
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