2 Haziran hangi burç? 2 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 02.06.2023 - 09:29

Güncelleme: 02.06.2023 - 09:29

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 2 Haziran hangi burç oluyor? 2 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 2 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 2 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

2 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

2 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.

2 HAZİRAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1913 - Emin Barın

1941 - Ünal Aysal

1948 - Recep Yazıcıoğlu

1952 - Mehmet Yurdadön

1962 - Ahmet Arslan

1966 - Eda Özülkü

1966 - Turgut Dibek

1970 - Gökhan Kırdar

1975 - Ersin Düzen

1993 - Melis Sezer

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1305 - Ebu Said Bahadır

1535 - XI. Leo

1731 - Martha Washington

1857 - Karl Adolph Gjellerup

1949 - Tommy Mandel

1976 - Earl Boykins

1988 - Sergio Agüero

1989 - Freddy Adu

1990 - Oliver Baumann

1992 - Pajtim Kasami

1993 - Adam Taggart



