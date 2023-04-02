2 Nisan hangi burç? 2 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 2 Nisan'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 2 Nisan'da doğan biri hangi burç olur? 2 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 2 Nisan hangi burç oluyor? 2 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 2 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 2 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
2 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
2 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.
2 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1878 - Mehmet Necati Lugal
1899 - Peyami Safa
1967 - Ali Koç
1979 - Aslı Tandoğan
1979 - Bengü
1984 - Engin Atsür
1986 - Selen Seyven
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1914 - Alec Guinness
1931 - Mauro Mendonça
1962 - Clark Gregg
1984 - Jérémy Morel
1988 - Jesse Plemons
1990 - Miralem Pjanic
1995 - Sergey Revyakin
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