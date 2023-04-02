2 Nisan hangi burç? 2 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 09:00

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 09:00

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)













* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)













* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)













* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 2 Nisan hangi burç oluyor? 2 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 2 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 2 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

2 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

2 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.

2 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1878 - Mehmet Necati Lugal

1899 - Peyami Safa

1967 - Ali Koç

1979 - Aslı Tandoğan

1979 - Bengü

1984 - Engin Atsür

1986 - Selen Seyven

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1914 - Alec Guinness

1931 - Mauro Mendonça

1962 - Clark Gregg

1984 - Jérémy Morel

1988 - Jesse Plemons

1990 - Miralem Pjanic

1995 - Sergey Revyakin



















