20 Aralık hangi burç? 20 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? Bugün doğanlar hangi burç oluyor?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 20 Aralık'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 20 Aralık'ta doğan biri hangi burç olur? 20 Aralık'ta hangi ünülüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 20 Aralık hangi burç oluyor? 20 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 20 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 20 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kim?
20 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?
20 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.
20 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1873 - Mehmet Âkif Ersoy
1899 - Şerif İçli
1915 - Aziz Nesinü
1948 - Onno Tunç
1966 - Ahmet Yenilmez
1955 - Binali Yıldırım
1968 - Fatih Mehmet Maçoğlu
1977 - Kerem Kabadayı
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1840 - Kazimierz Alchimowicz
1890 - Jaroslav Heyrovsky, Çek kimyager (ö. 1967)
1898 - Irene Dunne
1917 - David Bohm
1917 - Audrey Totter
1921 - George Roy Hill
1934 - Valentin Krasnogorov
1947 - Gigliola Cinquetti
1948 - Abdulrazak Gurnah,
1948 - Mitsuko Uchida
1956 - Blanche Baker
1956 - Anita Ward
1968 - Joe Cornish
1968 - Karl Wendlinger
1972 - Anders Odden
1983 - Jonah Hill
1990 - JoJo
1992 - Kseniya Makarova
1997 - Suzuka Nakamoto
1998 - Kylian Mbappé
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