20 Aralık hangi burç? 20 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? Bugün doğanlar hangi burç oluyor?

20 Aralık 2022 Salı, 13:14

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)





Peki, 20 Aralık hangi burç oluyor? 20 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 20 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 20 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kim?

20 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?

20 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.

20 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1873 - Mehmet Âkif Ersoy

1899 - Şerif İçli

1915 - Aziz Nesinü

1948 - Onno Tunç

1966 - Ahmet Yenilmez

1955 - Binali Yıldırım

1968 - Fatih Mehmet Maçoğlu

1977 - Kerem Kabadayı

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1840 - Kazimierz Alchimowicz

1890 - Jaroslav Heyrovsky, Çek kimyager (ö. 1967)

1898 - Irene Dunne

1917 - David Bohm

1917 - Audrey Totter

1921 - George Roy Hill

1934 - Valentin Krasnogorov

1947 - Gigliola Cinquetti

1948 - Abdulrazak Gurnah,

1948 - Mitsuko Uchida

1956 - Blanche Baker

1956 - Anita Ward

1968 - Joe Cornish

1968 - Karl Wendlinger

1972 - Anders Odden

1983 - Jonah Hill

1990 - JoJo

1992 - Kseniya Makarova

1997 - Suzuka Nakamoto

1998 - Kylian Mbappé



