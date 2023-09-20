Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
20 Eylül hangi burç? 20 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 20 Eylül'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 20 Eylül'de doğan biri hangi burç olur? 20 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 20 Eylül hangi burç oluyor? 20 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 20 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 20 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
20 Eylül HANGİ BURÇ OLUYOR?
20 Eylül'de doğan biri Başak burcu oluyor.
20 Eylül'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler
1921 - Kadir Has
1930 - Yılmaz Öztuna
1932 - Atilla Karaosmanoğlu
1933 - Hamit Kaplan
1948 - Sulhi Dölek
1949 - Ekrem Günalp
1951 - Güldal Mumcu
1955 - Şerafettin Turpcu
1959 - Meral Okay
1964 - Muharrem Akkaya
1967 - Gülizar Biçer Karaca
1972 - Durul Bazan
1973 - Cansel Elçin
1977 - Bülent Çolak
1980 - Adnan Güngör
1982 - Begüm Birgören
1983 - Erman Kılıç
1986 - İbrahim Kaş
1994
Gizem Sezer
Gökhan Sazdağı
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1161 - Takakura
1486 - Arthur Tudor
1758 - Jean-Jacques Dessalines
1820 - John F. Reynolds
1842 - James Dewar
1853 - Chulalongkorn
1872 - Maurice Gamelin
1878 - Upton Sinclair
1889 - Jomo Kenyatta
1899 - Leo Strauss
1913 - Sidney Dillon Ripley
1917
Fernando Rey
Obdulio Varela
1924 - Gogi Grant
1925 - Ananda Mahidol
1932 - Refike Aliyeva
1934 - Sophia Loren
1937 - Monica Zetterlund
1940
Taro Aso
Burhaneddin Rabbani
1942 - Rose Francine Rogombé
1943 - Shinobu Sekine
1947
Mia Martini
Patrick Poivre d'Arvor
1948 - George R. R. Martin
1951 - Javier Marías
1952 - Manuel Zelaya
1955 - Vahid Guliyev
1956 - Gary Cole
1958 - Gassan Mesud
1961 - Erwin Koeman
1962 - Jim Al-Khalili
1964 - Maggie Cheung
1966
Nuno Bettencourt
Lee Hall
1967
Craig Forrest
Hüseyin Şahabi
1969
Davor Dujmovic
Richard Witschge
1971 - Henrik Larsson
1972 - Victo Ponta
1975
Asia Argento
Juan Pablo Montoya
1978 - Patrizio Buanne
1984 - Brian Joubert
1985 - Ademir Ribeiro Souza
1987 - Gain
1988
Habib Nurmagomedov
Dounia Coesens
Maurício dos Santos Nascimento
1990
Donatas Motiejunas
Abdullah el-Anzi
1991 - Isaac Cofie
1992 - Safura Alizade
1993 - Julian Draxler
1995 - Rob Holding
1996 - Yuki Ueda
1999 - Jeong Woo-yeong
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