20 Eylül hangi burç? 20 Eylül'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 20.09.2023 - 09:42

Güncelleme: 20.09.2023 - 09:42

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 20 Eylül hangi burç oluyor? 20 Eylül'de doğan kişi hangi burç olur? 20 Eylül'de hangi ünlüler doğdu? 20 Eylül'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

20 Eylül HANGİ BURÇ OLUYOR?

20 Eylül'de doğan biri Başak burcu oluyor.



20 Eylül'DE HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler

1921 - Kadir Has

1930 - Yılmaz Öztuna

1932 - Atilla Karaosmanoğlu

1933 - Hamit Kaplan

1948 - Sulhi Dölek

1949 - Ekrem Günalp

1951 - Güldal Mumcu

1955 - Şerafettin Turpcu

1959 - Meral Okay

1964 - Muharrem Akkaya

1967 - Gülizar Biçer Karaca

1972 - Durul Bazan

1973 - Cansel Elçin

1977 - Bülent Çolak

1980 - Adnan Güngör

1982 - Begüm Birgören

1983 - Erman Kılıç

1986 - İbrahim Kaş

1994

Gizem Sezer

Gökhan Sazdağı

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1161 - Takakura

1486 - Arthur Tudor

1758 - Jean-Jacques Dessalines

1820 - John F. Reynolds

1842 - James Dewar

1853 - Chulalongkorn

1872 - Maurice Gamelin

1878 - Upton Sinclair

1889 - Jomo Kenyatta

1899 - Leo Strauss

1913 - Sidney Dillon Ripley

1917

Fernando Rey

Obdulio Varela

1924 - Gogi Grant

1925 - Ananda Mahidol

1932 - Refike Aliyeva

1934 - Sophia Loren

1937 - Monica Zetterlund

1940

Taro Aso

Burhaneddin Rabbani

1942 - Rose Francine Rogombé

1943 - Shinobu Sekine

1947

Mia Martini

Patrick Poivre d'Arvor

1948 - George R. R. Martin

1951 - Javier Marías

1952 - Manuel Zelaya

1955 - Vahid Guliyev

1956 - Gary Cole

1958 - Gassan Mesud

1961 - Erwin Koeman

1962 - Jim Al-Khalili

1964 - Maggie Cheung

1966

Nuno Bettencourt

Lee Hall

1967

Craig Forrest

Hüseyin Şahabi

1969

Davor Dujmovic

Richard Witschge

1971 - Henrik Larsson

1972 - Victo Ponta

1975

Asia Argento

Juan Pablo Montoya

1978 - Patrizio Buanne

1984 - Brian Joubert

1985 - Ademir Ribeiro Souza

1987 - Gain

1988

Habib Nurmagomedov

Dounia Coesens

Maurício dos Santos Nascimento

1990

Donatas Motiejunas

Abdullah el-Anzi

1991 - Isaac Cofie

1992 - Safura Alizade

1993 - Julian Draxler

1995 - Rob Holding

1996 - Yuki Ueda

1999 - Jeong Woo-yeong