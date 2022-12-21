21 Aralık hangi burç? 21 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?

21 Aralık 2022 Çarşamba, 09:27

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 21 Aralık hangi burç oluyor? 21 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 21 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 21 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

21 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?

21 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.

21 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1840 - Namık Kemal

1943 - İstemi Betil

1955 - Ali İpin

1957 - Cem Gürdap

1965 - Cem Özdemir

1972 - Gülçin Hatıhan

1973 - Karahan Çantay

1976 - Sedat Kapanoğlu

1981 - İnci Özkasnak

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1401 - Masaccio

1874 - Juan Bautista Sacasa

1917 - Heinrich Böll

1935 - John G. Avildsen

1935 - Lorenzo Bandini

1940 - Frank Zappa

1953 - Betty Wright

1955 - Jane Kaczmarek

1957 - Ray Romano

1973 - Matías Almeyda

1981 - Cristian Zaccardo

1983 - Steven Yeun

1996 - Kaitlyn Dever

1996 - Ben Chilwell











