21 Aralık hangi burç? 21 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 21 Aralık'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 21 Aralık'ta doğan biri hangi burç olur? 21 Aralık'ta hangi ünülüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 21 Aralık hangi burç oluyor? 21 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 21 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 21 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
21 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?
21 Aralık'ta doğan biri Yay burcu oluyor.
21 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1840 - Namık Kemal
1943 - İstemi Betil
1955 - Ali İpin
1957 - Cem Gürdap
1965 - Cem Özdemir
1972 - Gülçin Hatıhan
1973 - Karahan Çantay
1976 - Sedat Kapanoğlu
1981 - İnci Özkasnak
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1401 - Masaccio
1874 - Juan Bautista Sacasa
1917 - Heinrich Böll
1935 - John G. Avildsen
1935 - Lorenzo Bandini
1940 - Frank Zappa
1953 - Betty Wright
1955 - Jane Kaczmarek
1957 - Ray Romano
1973 - Matías Almeyda
1981 - Cristian Zaccardo
1983 - Steven Yeun
1996 - Kaitlyn Dever
1996 - Ben Chilwell
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