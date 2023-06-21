21 Haziran hangi burç? 21 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 21.06.2023 - 09:48

Güncelleme: 21.06.2023 - 09:48

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 21 Haziran hangi burç oluyor? 21 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 21 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 21 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

21 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

21 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.

21 HAZİRAN’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1947 - Çetin Alp

1954 - Alev Oraloğlu

1954 - Müjde Ar

1954 - Nur Sürer

1980 - Ayşegül Abadan

1980 - Barış Özcan

1990 - Yüsra Geyik

1992 - Ekin Koç

1993 - Sinem Ünsal

1994 - Başak Eraydın

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1002 - IX. Leo

1528 - Maria

1914 - William Vickrey

1921 - Jane Russell

1944 - Tony Scott

1948 - Ian McEwan

1955 - Michel Platini

1959 - Tom Chambers

1961 - Joko Widodo

1963 - Dario Marianelli

1990 - François Moubandje

1991 - Gaël Kakuta

1994 - Evans Kangwa

1996 - Accursio Bentivegna

1997 - Rebecca Black