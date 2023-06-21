Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
21 Haziran hangi burç? 21 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 21 Haziran'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 21 Haziran'da doğan biri hangi burç olur? 21 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 21 Haziran hangi burç oluyor? 21 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 21 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 21 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
21 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
21 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.
21 HAZİRAN’DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1947 - Çetin Alp
1954 - Alev Oraloğlu
1954 - Müjde Ar
1954 - Nur Sürer
1980 - Ayşegül Abadan
1980 - Barış Özcan
1990 - Yüsra Geyik
1992 - Ekin Koç
1993 - Sinem Ünsal
1994 - Başak Eraydın
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1002 - IX. Leo
1528 - Maria
1914 - William Vickrey
1921 - Jane Russell
1944 - Tony Scott
1948 - Ian McEwan
1955 - Michel Platini
1959 - Tom Chambers
1961 - Joko Widodo
1963 - Dario Marianelli
1990 - François Moubandje
1991 - Gaël Kakuta
1994 - Evans Kangwa
1996 - Accursio Bentivegna
1997 - Rebecca Black
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