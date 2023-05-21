Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
21 Mayıs hangi burç? 21 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 21 Mayıs'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 21 Mayıs'ta doğan biri hangi burç olur? 21 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 21 Mayıs hangi burç oluyor? 21 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 21 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 21 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
21 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?
21 Mayıs'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.
21 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1962 - Payidar Tüfekçioğlu
1968 - Nasuh Mahruki
1980 - Aydın Çetin
1982 - Saygın Soysal
1988 - Muhammed Ali Atam
1989 - Gülcan Mıngır
1996 - Dorukhan Toköz
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1981 - Edson Buddle
1981 - Maximilian Mutzke
1985 - Alison Carroll
1985 - Galena
1991 - Guilherme
1992 - Dylan van Baarle
1992 - Hutch Dano
1992 - Juwan Staten
1993 - Daniel Sotres
1993 - Luke Garbutt
1993 - Matías Kranevitter
1994 - Tom Daley
1996 - Eric Traoré
1997 - Federico Bonazzoli
1997 - Patrick Ngoma
2002 - Adam Tucny
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