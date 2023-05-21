21 Mayıs hangi burç? 21 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 21.05.2023 - 09:00

Güncelleme: 21.05.2023 - 09:00

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 21 Mayıs hangi burç oluyor? 21 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 21 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 21 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

21 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?

21 Mayıs'ta doğan biri Boğa burcu oluyor.

21 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1962 - Payidar Tüfekçioğlu

1968 - Nasuh Mahruki

1980 - Aydın Çetin

1982 - Saygın Soysal

1988 - Muhammed Ali Atam

1989 - Gülcan Mıngır

1996 - Dorukhan Toköz

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1981 - Edson Buddle

1981 - Maximilian Mutzke

1985 - Alison Carroll

1985 - Galena

1991 - Guilherme

1992 - Dylan van Baarle

1992 - Hutch Dano

1992 - Juwan Staten

1993 - Daniel Sotres

1993 - Luke Garbutt

1993 - Matías Kranevitter

1994 - Tom Daley

1996 - Eric Traoré

1997 - Federico Bonazzoli

1997 - Patrick Ngoma

2002 - Adam Tucny



