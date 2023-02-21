21 Şubat hangi burç? 21 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 21 Şubat'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 21 Şubat'ta doğan biri hangi burç olur? 21 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), balık (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 21 Şubat hangi burç oluyor? 21 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 21 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 21 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
21 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?
21 Şubat'ta doğan biri balık burcu oluyor.
21 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1914 - Taha Carım
1934 - Aytekin Kotil
1966 - İbrahim Hacıosmanoğlu
1986 - Derya Uluğ
1988 - Cenk Gönen
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1875 - Jeanne Calment
1955 - Kelsey Grammer
1958 - Jack Coleman
1963 - William Baldwin
1964 - Scott Kelly
1969 - Aunjanue Ellis
1974 - Iván Campo
1979 - Nathalie Dechy
1980 - Tiziano Ferro
1980 - Jigme Khesar Namgyal Wangchuck
1983 - Mélanie Laurent
1987 - Ashley Greene
1987 - Elliot Page
1989 - Corbin Bleu
1991 - Joe Alwyn
1991 - Riyad Mahrez
1991 - Ji So-yun
1992 - Phil Jones
1996 - Sophie Turner
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