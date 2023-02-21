21 Şubat hangi burç? 21 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 09:00

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 09:00

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.





* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), balık (Sabit) ve İkizler (Değişken)





Peki, 21 Şubat hangi burç oluyor? 21 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 21 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 21 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

21 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?

21 Şubat'ta doğan biri balık burcu oluyor.

21 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1914 - Taha Carım

1934 - Aytekin Kotil

1966 - İbrahim Hacıosmanoğlu

1986 - Derya Uluğ

1988 - Cenk Gönen

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1875 - Jeanne Calment

1955 - Kelsey Grammer

1958 - Jack Coleman

1963 - William Baldwin

1964 - Scott Kelly

1969 - Aunjanue Ellis

1974 - Iván Campo

1979 - Nathalie Dechy

1980 - Tiziano Ferro

1980 - Jigme Khesar Namgyal Wangchuck

1983 - Mélanie Laurent

1987 - Ashley Greene

1987 - Elliot Page

1989 - Corbin Bleu

1991 - Joe Alwyn

1991 - Riyad Mahrez

1991 - Ji So-yun

1992 - Phil Jones

1996 - Sophie Turner