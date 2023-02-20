20 Şubat hangi burç? 20 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 20 Şubat'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 20 Şubat'ta doğan biri hangi burç olur? 20 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), balık (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 20 Şubat hangi burç oluyor? 20 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 20 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 20 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
20 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?
20 Şubat'ta doğan biri balık burcu oluyor.
20 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1889 - Hulusi Behçet
1916 - Hüsamettin Bozok
1937 - Ülkü Tamer
1940 - Ercan Arıklı
1962 - Hatice Aslan
1980 - Berk Tokay
1983 - Ali Buhara Mete
1988 - Nazlı
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1883 - Naoya Shiga
1927 - İbrahim Ferrer
1937 - Robert Huber
1954 - Anthony Head
1964 - Rudi García
1964 - Willie Garson
1966 - Cindy Crawford
1967 - Kurt Cobain
1971 - Jari Litmanen
1974 - Kerim Bakiri
1984 - Trevor Noah
1985 - Yulia Volkova
1987 - Miles Teller
1988 - Ki Bo-bae
1988 - Jiah Khan
1988 - Rihanna
1989 - Bahar Yapar
1990 - Ciro Immobile
1991 - Antonio Pedroza
1996 - Mabel
2003 - Olivia Rodrigo
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