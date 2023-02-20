20 Şubat hangi burç? 20 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 10:09

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 10:09

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.





* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), balık (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 20 Şubat hangi burç oluyor? 20 Şubat'ta doğan kişi hangi burç olur? 20 Şubat'ta hangi ünlüler doğdu? 20 Şubat'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

20 ŞUBAT HANGİ BURÇ OLUYOR?

20 Şubat'ta doğan biri balık burcu oluyor.

20 ŞUBAT'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1889 - Hulusi Behçet

1916 - Hüsamettin Bozok

1937 - Ülkü Tamer

1940 - Ercan Arıklı

1962 - Hatice Aslan

1980 - Berk Tokay

1983 - Ali Buhara Mete

1988 - Nazlı

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1883 - Naoya Shiga

1927 - İbrahim Ferrer

1937 - Robert Huber

1954 - Anthony Head

1964 - Rudi García

1964 - Willie Garson

1966 - Cindy Crawford

1967 - Kurt Cobain

1971 - Jari Litmanen

1974 - Kerim Bakiri

1984 - Trevor Noah

1985 - Yulia Volkova

1987 - Miles Teller

1988 - Ki Bo-bae

1988 - Jiah Khan

1988 - Rihanna

1989 - Bahar Yapar

1990 - Ciro Immobile

1991 - Antonio Pedroza

1996 - Mabel

2003 - Olivia Rodrigo



















