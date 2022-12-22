22 Aralık hangi burç? 22 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?

22 Aralık 2022 Perşembe, 14:07

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)





* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)





* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)





* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 22 Aralık hangi burç oluyor? 22 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 22 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 22 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

22 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?

22 Aralık'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.

22 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1459 - Cem Sultan

1899 - Ekrem Hakkı Ayverdi

1924 - Sevim Tekeli

1925 - Lefter Küçükandonyadis

1955 - Serdar Özgüldür

1966 - Yasemin Çongar

1968 - Emre Aracı

1970 - Ömür Gedik

1979 - Timur Acar

1986 - Fatih Öztürk

1994 - İlayda Çevik

1995 - Hande Mehan

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1095 - II. Rugerro

1856 - Frank B. Kellogg

1905 - Thomas Flowers

1930 - Arturo Rojas de la Cámara

1935 - Paulo Rocha

1937 - Eduard Uspenski

1943 - Paul Wolfowitz

1945 - Diane Sawyer

1949 - Maurice Gibb

1958 - Marijam Agischewa

1959 - Bernd Schuster

1965 - David S. Goyer

1967 - Richey James Edwards

1972 - Vanessa Chantal Paradis

1979 - Eleonora Lo Bianco

1987 - Éder

1992 - Moonbyul

1993 - Meghan Traino



























