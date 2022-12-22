22 Aralık hangi burç? 22 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 22 Aralık'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 22 Aralık'ta doğan biri hangi burç olur? 22 Aralık'ta hangi ünülüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 22 Aralık hangi burç oluyor? 22 Aralık'ta doğan kişi hangi burç olur? 22 Aralık'ta hangi ünlüler doğdu? 22 Aralık'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
22 ARALIK HANGİ BURÇ OLUYOR?
22 Aralık'ta doğan biri Oğlak burcu oluyor.
22 ARALIK'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1459 - Cem Sultan
1899 - Ekrem Hakkı Ayverdi
1924 - Sevim Tekeli
1925 - Lefter Küçükandonyadis
1955 - Serdar Özgüldür
1966 - Yasemin Çongar
1968 - Emre Aracı
1970 - Ömür Gedik
1979 - Timur Acar
1986 - Fatih Öztürk
1994 - İlayda Çevik
1995 - Hande Mehan
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1095 - II. Rugerro
1856 - Frank B. Kellogg
1905 - Thomas Flowers
1930 - Arturo Rojas de la Cámara
1935 - Paulo Rocha
1937 - Eduard Uspenski
1943 - Paul Wolfowitz
1945 - Diane Sawyer
1949 - Maurice Gibb
1958 - Marijam Agischewa
1959 - Bernd Schuster
1965 - David S. Goyer
1967 - Richey James Edwards
1972 - Vanessa Chantal Paradis
1979 - Eleonora Lo Bianco
1987 - Éder
1992 - Moonbyul
1993 - Meghan Traino
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