Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
22 Nisan hangi burç? 22 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 22 Nisan'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 22 Nisan'da doğan biri hangi burç olur? 22 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 22 Nisan hangi burç oluyor? 22 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 22 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 22 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
22 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
22 Nisan'da doğan biri Boğa burcu oluyor.
22 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1943 - Duygu Aykal
1959 - Musa Uzunlar
1965 - Fikret Kuşkan
1976 - Zeynep Mansur
1981 - Sezin Akbaşoğulları
1995 - Özge Özacar
1995 - Mustafa Etoğlu
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1946 - John Waters
1974 - Shavo Odadjian
1982 - Kaká
1984 - Amelle Berrabah
1984 - Michelle Ryan
1990 - Richard Colson Baker
1990 - Shelvin Mack
1993 - Ryu Hwa-young
1997 - Carol Biazin
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'na yönelik ikinci saldırı girişimi!
- Erdoğan'ın gaz müjdesine Pamir'den yanıt
- Ünlü sunucudan sevenlerine kötü haber!
- Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışında son durum!
- Toronto Raptors'ta yol ayırımı!
- CHP konvoyuna tekmeli-küfürlü saldırı
- Kira yardımı ne kadar oldu?
- AKP'li akademisyen Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı!
- Naci Görür İstanbul için kesin konuştu
- Kılıçdaroğlu'ndan provokasyonlar sonrası ilk açıklama