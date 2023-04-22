22 Nisan hangi burç? 22 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 22.04.2023 - 09:13

Güncelleme: 22.04.2023 - 09:13

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.









* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)













* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)













* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)













* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 22 Nisan hangi burç oluyor? 22 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 22 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 22 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

22 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

22 Nisan'da doğan biri Boğa burcu oluyor.

22 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1943 - Duygu Aykal

1959 - Musa Uzunlar

1965 - Fikret Kuşkan

1976 - Zeynep Mansur

1981 - Sezin Akbaşoğulları

1995 - Özge Özacar

1995 - Mustafa Etoğlu

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1946 - John Waters

1974 - Shavo Odadjian

1982 - Kaká

1984 - Amelle Berrabah

1984 - Michelle Ryan

1990 - Richard Colson Baker

1990 - Shelvin Mack

1993 - Ryu Hwa-young

1997 - Carol Biazin















