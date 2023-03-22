23 Mart hangi burç? 23 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 09:00

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 22:13

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 23 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)













* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)













* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)













* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 23 Mart hangi burç oluyor? 23 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 23 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 23 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

23 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?

23 Mart'ta doğan biri Koç burcu oluyor.

23 MART'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1876 - Ziya Gökalp

1913 - Abidin Dino

1927 - Şükran Kurdakul

1936 - Yalçın Otağ

1937 - İbrahim Ebuleyş

1939 - Pervin Par

1945 - Leyla Demiriş

1955 - İsmail Rüştü Cirit

1956 - Talat Bulut

1966 - Caner Beklim

1981 - Mesut Süre

1991 - Bensu Soral

1993 - Aytaç Kara

1995 - Ozan Tufan

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1881 - Hermann Staudinger

1881 - Roger Martin du Gard

1905 - Lale Andersen

1933 - Philip Zimbardo

1942 - Michael Haneke

1965 - Aneta Kreglicka

1973 - Jerzy Dudek

1978 - Walter Samuel

1981 - Giuseppe Sculli

1983 - Jerome Thomas

1983 - Sascha Riether

1985 - Bethanie Mattek-Sands

1992 - Tolga Ciğerci

1992 - Kyrie Irving

1994 - Nick Powell

1995 - Jan Lisiecki

1996 - Alexander Albon











