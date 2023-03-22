23 Mart hangi burç? 23 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 23 Mart'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 23 Mart'ta doğan biri hangi burç olur? 23 Mart'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 23 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 23 Mart hangi burç oluyor? 23 Mart'ta doğan kişi hangi burç olur? 23 Mart'ta hangi ünlüler doğdu? 23 Mart'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
23 MART HANGİ BURÇ OLUYOR?
23 Mart'ta doğan biri Koç burcu oluyor.
23 MART'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1876 - Ziya Gökalp
1913 - Abidin Dino
1927 - Şükran Kurdakul
1936 - Yalçın Otağ
1937 - İbrahim Ebuleyş
1939 - Pervin Par
1945 - Leyla Demiriş
1955 - İsmail Rüştü Cirit
1956 - Talat Bulut
1966 - Caner Beklim
1981 - Mesut Süre
1991 - Bensu Soral
1993 - Aytaç Kara
1995 - Ozan Tufan
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1881 - Hermann Staudinger
1881 - Roger Martin du Gard
1905 - Lale Andersen
1933 - Philip Zimbardo
1942 - Michael Haneke
1965 - Aneta Kreglicka
1973 - Jerzy Dudek
1978 - Walter Samuel
1981 - Giuseppe Sculli
1983 - Jerome Thomas
1983 - Sascha Riether
1985 - Bethanie Mattek-Sands
1992 - Tolga Ciğerci
1992 - Kyrie Irving
1994 - Nick Powell
1995 - Jan Lisiecki
1996 - Alexander Albon
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