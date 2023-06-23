Günlük Burç Yorumları: 24 Haziran Cumartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 23 Haziran 2023 - 17:30

Güncelleme: 23 Haziran 2023 - 17:30

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Bugün gündeminizde sağlık ve parasal konular var sevgiler kovalar. Bu konularla alakalı beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Tepkilerinizi kontrol etmeli, sinirlerinize hakim olmalısınız; aksi taktirde sağlık sorunları kaçınılmaz.