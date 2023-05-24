24 Mayıs hangi burç? 24 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 24.05.2023 - 09:34

Güncelleme: 24.05.2023 - 09:34

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 24 Mayıs hangi burç oluyor? 24 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 24 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 24 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

24 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?

24 Mayıs'ta doğan biri İkizler burcu oluyor.

24 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1946 - Ayten Uncuoğlu

1946 - Tansu Çiller

1959 - Emire Eren Keskin

1967 - Tamer Karadağlı

1968 - Emrah Yücel

1970 - Gülay

1985 - Cemre Atmaca

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

MÖ 15 - Germanicus (Julius Caesar Claudianus)

1819 - I. Victoria

1905 - Mihail Şolohov

1941 - Bob Dylan

1945 - İdris Jetu

1949 - James Broadbent

1966 - Eric Cantona

1989 - Yannick Bolasie

1989 - Adil Taarabt

1994 - Rodrigo de Paul