Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
24 Mayıs hangi burç? 24 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 24 Mayıs'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 24 Mayıs'ta doğan biri hangi burç olur? 24 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 24 Mayıs hangi burç oluyor? 24 Mayıs'ta doğan kişi hangi burç olur? 24 Mayıs'ta hangi ünlüler doğdu? 24 Mayıs'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
24 MAYIS HANGİ BURÇ OLUYOR?
24 Mayıs'ta doğan biri İkizler burcu oluyor.
24 MAYIS'TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1946 - Ayten Uncuoğlu
1946 - Tansu Çiller
1959 - Emire Eren Keskin
1967 - Tamer Karadağlı
1968 - Emrah Yücel
1970 - Gülay
1985 - Cemre Atmaca
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
MÖ 15 - Germanicus (Julius Caesar Claudianus)
1819 - I. Victoria
1905 - Mihail Şolohov
1941 - Bob Dylan
1945 - İdris Jetu
1949 - James Broadbent
1966 - Eric Cantona
1989 - Yannick Bolasie
1989 - Adil Taarabt
1994 - Rodrigo de Paul
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